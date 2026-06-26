Android 17 intégrera une manette virtuelle pour les smartphones pliables.

Android 17 proposera un mode jeu dédié aux appareils pliables, affichant une manette virtuelle tactile sur la moitié de l'écran pour une expérience de jeu simplifiée. Ce mode, attendu dans les prochains mois, intégrera une manette virtuelle qui émule les appuis sur les boutons physiques au niveau système et, selon un représentant de Google, est compatible avec tous les jeux prenant en charge les manettes physiques. La manette virtuelle comprendra une croix directionnelle, des joysticks analogiques gauche et droit, les boutons A, B, X et Y, les gâchettes L1, L2, L3, R1, R2 et R3, ainsi qu'un bouton Start. Elle sera également personnalisable : vous pourrez modifier la disposition des joysticks (alignés ou décalés), redimensionner les boutons et activer ou désactiver le retour de vibration.
Activer ce mode est très simple : il suffit de déplier l’appareil pliable avant ou après avoir lancé un jeu compatible. Vous pouvez également masquer la manette virtuelle, qui se déconnectera automatiquement dès qu’une manette physique sera connectée. Comme le souligne un représentant de l’entreprise, Android permet déjà de jouer à de nombreux jeux mobiles en déplacement ; les commandes tactiles conviennent parfaitement à beaucoup de titres, mais certains jeux offrent une meilleure expérience avec une manette physique. Cependant, transporter une manette Bluetooth ou une manette détachable est peu pratique, et Google tente de résoudre ce problème de manière originale.
Activer ce mode est très simple : il suffit de déplier l’appareil pliable avant ou après avoir lancé un jeu compatible. Vous pouvez également masquer la manette virtuelle, qui se déconnectera automatiquement dès qu’une manette physique sera connectée. Comme le souligne un représentant de l’entreprise, Android permet déjà de jouer à de nombreux jeux mobiles en déplacement ; les commandes tactiles conviennent parfaitement à beaucoup de titres, mais certains jeux offrent une meilleure expérience avec une manette physique. Cependant, transporter une manette Bluetooth ou une manette détachable est peu pratique, et Google tente de résoudre ce problème de manière originale.
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