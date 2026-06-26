 Se connecter 
 Se connecter 
        
Android 17 intégrera une manette virtuelle pour les smartphones pliables.
Publié le: 26/06/2026 @ 18:16:51: Par Nic007 Dans "Android"
AndroidAndroid 17 proposera un mode jeu dédié aux appareils pliables, affichant une manette virtuelle tactile sur la moitié de l'écran pour une expérience de jeu simplifiée. Ce mode, attendu dans les prochains mois, intégrera une manette virtuelle qui émule les appuis sur les boutons physiques au niveau système et, selon un représentant de Google, est compatible avec tous les jeux prenant en charge les manettes physiques. La manette virtuelle comprendra une croix directionnelle, des joysticks analogiques gauche et droit, les boutons A, B, X et Y, les gâchettes L1, L2, L3, R1, R2 et R3, ainsi qu'un bouton Start. Elle sera également personnalisable : vous pourrez modifier la disposition des joysticks (alignés ou décalés), redimensionner les boutons et activer ou désactiver le retour de vibration.

Activer ce mode est très simple : il suffit de déplier l’appareil pliable avant ou après avoir lancé un jeu compatible. Vous pouvez également masquer la manette virtuelle, qui se déconnectera automatiquement dès qu’une manette physique sera connectée. Comme le souligne un représentant de l’entreprise, Android permet déjà de jouer à de nombreux jeux mobiles en déplacement ; les commandes tactiles conviennent parfaitement à beaucoup de titres, mais certains jeux offrent une meilleure expérience avec une manette physique. Cependant, transporter une manette Bluetooth ou une manette détachable est peu pratique, et Google tente de résoudre ce problème de manière originale.
Vos mails reçus sur Gmail pourraient se... »« Test and Roger (Nintendo Switch 2) - Tou...
Plus d'actualités dans cette catégorie
 26-06AndroidGoogle Finance lance sa première application Android basée sur l'IA
 25-06AndroidCe lanceur Android transforme votre smartphone en Nintendo DS.
 23-06AndroidAndroid 17 : Les utilisateurs se plaignent des performances de l'écran tactile.
 19-06AndroidAndroid 17 fait des siennes sur ces smartphones. Soyez prudents.
 17-06AndroidAndroid 17 Officiel : Toutes les nouvelles fonctionnalités pour les utilisateurs et les développeurs
Poster un commentaire
Vous devez être identifié pour accéder à cette fonctionnalité

Utilisateur
Mot de passe
 
 Forum - Derniers messages
Réseaux et Télécom
Edpnet
Bavardages
Séries TV, vous regardez quoi?
Bavardages
Aujourd'hui, je rénove ou je construis ^^
Informations
Besoin d’avis sur l’UX de mon mini-projet web (et plus globalement sur ce qui vous rebute sur un site) ?
Software
problème sur windows 10
Réseaux et Télécom
Problème wifi (POE)
Software
Postfix - Need help
Bavardages
Oh râge oh désespoir !
Programmation
Enregistrement client et envoi mail
Software
SÉCURITÉ MACBOOK
  Actualités - Archives
 Google26-06
Vos mails reçus sur Gmail pourraient servir à entraîner une IA
 Android26-06
Android 17 intégrera une manette virtuelle pour les smartphones pliables.
 Jeux Vidéos26-06
Test and Roger (Nintendo Switch 2) - Tout n'est pas comme il paraît.
 Jeux Vidéos26-06
Le thriller psychologique japonais Wasabi présente sa nouvelle bande annonce
 Social26-06
En Australie, interdire les réseaux sociaux aux adolescents ne fonctionne pas
 Informaticien.be
L'actualité informatique belge depuis 2002. Suivez les dernières nouvelles tech, articles et reviews.
 Liens
 Actualités
 Articles
 Forum
 Logithèque
 Blogs
 Akretio Network
 Akretio
 Freedelity
 KelCommerce
 Verixi
 Manuka Europe
 Contact
 Contactez-nous
 A propos
 Publicité
 Publier votre communiqué
 Flux RSS
Informaticien.be - © 2002-2026 Akretio SRL  - Generated via Kelare Haut de page