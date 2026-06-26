Test and Roger (Nintendo Switch 2) - Tout n'est pas comme il paraît.

Publié le: 26/06/2026 @ 18:15:31: Par Nic007 Dans "Jeux Vidéos"
Développé par TearyHand Studio et édité par Kodansha, and Roger est une expérience interactive unique, quoique courte, avec une narration forte et un gameplay simple et varié, qui se distingue par sa créativité. and Roger fait ses débuts à l'écran, posant les bases d'un gameplay qui s'intègre efficacement et intelligemment au récit lui-même. La structure du gameplay traduit les sentiments et l'état émotionnel du protagoniste. Cela renforce l'histoire et propulse le jeu vers un monde plus vaste, simulant presque, dans toutes ses limites, une situation résolument difficile dans laquelle se trouve le protagoniste. Soyons clairs : and Roger n'est pas un jeu pour tout le monde, et ce pour de nombreuses raisons, notamment les thèmes qu'il aborde. Pourtant, c'est un jeu que tout le monde devrait découvrir, car il nous rappelle que la vie est différente pour tous et que certains d'entre nous ont de véritables démons à affronter. De plus, raconter l'histoire d'and Roger serait un crime, étant donné que c'est le thème principal du jeu. Nous essaierons cependant de laisser quelques bribes d'informations, comme des indices fugaces d'un univers voué à évoluer et à surprendre sans cesse. Tout d'abord, après avoir interagi directement avec nous, les utilisateurs, selon des modalités que nous vous laissons découvrir et qui ne servent qu'à vous présenter le gameplay simple mais intrigant du jeu, nous rencontrerons l'héroïne anonyme, une petite fille qui se réveille dans son lit, prête à reprendre sa routine habituelle… Le problème, c'est que dans le salon, l'attend non pas son père, mais un homme qu'elle ne connaît pas. Pourtant, cet homme semble la connaître si bien qu'il essaie de prendre soin d'elle, allant même jusqu'à lui donner des médicaments. L'histoire, qui dure environ une heure , est entièrement racontée du point de vue du protagoniste. Certes, les situations sont surréalistes, mais elles sont parfaitement cohérentes avec le message que Roger souhaite transmettre. Ces messages s'entremêlent à des thèmes forts, traités avec une délicatesse et une grâce rares. De plus, ce titre est capable de toucher non seulement ceux qui ont vécu ces thèmes directement ou indirectement.
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