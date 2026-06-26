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Le thriller psychologique japonais Wasabi présente sa nouvelle bande annonce
Publié le: 26/06/2026 @ 17:33:19: Par Nic007 Dans "Jeux Vidéos"
Jeux VidéosWasabi est un jeu d'aventure et d'horreur inspiré des séries télévisées, se déroulant dans la ville d'Azumino, préfecture de Nagano, dans les années 1990. Dans la peau du détective Ryuhei Kuroshima, vous explorerez des scènes de crime macabres et des lieux inquiétants à la recherche d'indices. Examinez les pièces ensanglantées, récupérez les armes du crime et les effets personnels, et étudiez attentivement l'état de chaque victime pour reconstituer le déroulement des faits. Mais résoudre ces affaires ne se résumera pas à rassembler des preuves. Des contradictions sont flagrantes, des détails cruciaux sont facilement négligés et certains secrets restent hors de portée des enquêtes policières classiques. Ce n'est qu'en maîtrisant le mystérieux pouvoir connu sous le nom de « Wasabi » que vous pourrez révéler ce qui se cache sous la surface et vous rapprocher de la terrifiante vérité qui se cache derrière cette affaire.



En exploitant les preuves et les informations recueillies lors de l'enquête, les joueurs interrogeront les suspects et tenteront de découvrir l'horrible vérité qui se cache derrière ces meurtres. Il ne suffit pas d'écouter leurs réponses. Les joueurs doivent également prêter une attention particulière aux changements d'expression de leur visage, de leurs gestes et de leur comportement afin de déceler les failles dans leurs témoignages. Cependant, acculer un suspect de manière trop agressive peut s'avérer dangereux. Il est crucial de cerner son état psychologique et de mener l'interrogatoire avec précaution. De plus, grâce au pouvoir mystérieux du wasabi, les joueurs peuvent même exhumer des secrets enfouis au plus profond de l'esprit d'un suspect. La clé pour atteindre la vérité réside dans vos capacités d'observation et de déduction.

Grâce à ses graphismes photoréalistes rendus possibles par Unreal Engine 5, Wasabi dépeint une ville rurale japonaise des années 1990 avec un réalisme saisissant, teinté de malaise. Rues et bâtiments empreints de nostalgie, atmosphère oppressante planant sur les scènes de crime, anomalies s'insinuant peu à peu dans le quotidien… autant d'éléments qui plongent les joueurs au cœur de l'univers de Wasabi. Les suspects affichent des expressions et des gestes réalistes, traduisant de subtiles variations émotionnelles qui intensifient la tension de chaque interrogatoire. Alors qu'une enquête criminelle réaliste se mêle à une horreur surnaturelle, avec notamment les ombres d'esprits vengeurs et d'une secte, les joueurs ressentiront un malaise et une peur de plus en plus profonds à mesure qu'ils approchent de la vérité. Une démo jouable est également prévue prochainement.
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