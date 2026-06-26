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En Australie, interdire les rÃ©seaux sociaux aux adolescents ne fonctionne pas
PubliÃ© le: 26/06/2026 @ 17:12:06: Par Nic007 Dans "Social"
SocialL'Australie est devenue le premier pays au monde Ã  prendre la mesure radicale d'interdire l'utilisation des rÃ©seaux sociaux aux personnes de moins de 16 ans. Lorsque la rÃ©glementation est entrÃ©e en vigueur, de nombreux politiciens et experts ont suggÃ©rÃ© que cela pourrait Ãªtre le dÃ©but d'une rÃ©volution mondiale dans l'approche de la sÃ©curitÃ© des enfants en ligne. Six mois plus tard, cependant, les premiers doutes sÃ©rieux commencent Ã  Ã©merger. Des Ã©tudes rÃ©centes montrent que malgrÃ© l'interdiction actuelle, la grande majoritÃ© des adolescents australiens continuent d'utiliser activement les rÃ©seaux sociaux. Pourtant, le gouvernement n'a aucune intention de cÃ©der. Au contraire, il a annoncÃ© un renforcement encore plus strict de l'application de la rÃ©glementation. Une Ã©tude publiÃ©e dans le British Medical Journal a rÃ©vÃ©lÃ© des rÃ©sultats potentiellement trÃ¨s inquiÃ©tants pour les autoritÃ©s australiennes. L'analyse a montrÃ© que 85 % des Australiens Ã¢gÃ©s de 12 Ã  15 ans utilisaient encore les rÃ©seaux sociaux trois mois aprÃ¨s l'entrÃ©e en vigueur de la nouvelle rÃ©glementation. Plus surprenant encore est la maniÃ¨re dont les restrictions sont contournÃ©es. Deux tiers des utilisateurs mineurs ont admis avoir menti sur leur Ã¢ge lors de la crÃ©ation d'un compte ou avoir utilisÃ© des systÃ¨mes de vÃ©rification par selfie qui les ont identifiÃ©s par erreur comme des adultes. En pratique, cela signifie que les barriÃ¨res numÃ©riques se sont rÃ©vÃ©lÃ©es beaucoup plus faciles Ã  contourner que les lÃ©gislateurs ne l'avaient anticipÃ©.

Le Premier ministre australien, Anthony Albanese, n'a aucune intention de revenir sur les mesures adoptÃ©es. Il a annoncÃ© un renforcement des contrÃ´les et un examen approfondi du respect des obligations par les plateformes en ligne. Les services appartenant Ã  Meta, ainsi que les plateformes contrÃ´lÃ©es par Google et les propriÃ©taires de TikTok, font l'objet d'une attention particuliÃ¨re de la part des autoritÃ©s. L'autoritÃ© australienne de rÃ©gulation d'Internet, la Commission de la sÃ©curitÃ© en ligne, a dÃ©jÃ  signalÃ© que certaines plateformes ne respectent pas pleinement les nouvelles exigences. Des poursuites judiciaires sont dÃ©sormais envisageables. La rÃ©glementation australienne impose des sanctions financiÃ¨res trÃ¨s lourdes aux entreprises qui ne parviennent pas Ã  bloquer efficacement l'accÃ¨s aux personnes de moins de 16 ans. L'amende maximale peut atteindre 49,5 millions de dollars australiens. Un tel montant pourrait impacter significativement les activitÃ©s de toute plateforme opÃ©rant sur le marchÃ© local. Les autoritÃ©s espÃ¨rent que la perspective d'amendes de plusieurs millions de dollars incitera les entreprises technologiques Ã  dÃ©velopper des mÃ©thodes plus efficaces pour vÃ©rifier l'Ã¢ge des utilisateurs.

L'expÃ©rience australienne montre que le principal dÃ©fi reste la vÃ©rification de l'Ã¢ge des internautes. Actuellement, de nombreuses plateformes s'appuient principalement sur l'autodÃ©claration de l'utilisateur ou sur l'analyse des photos soumises lors du processus de vÃ©rification. Ces solutions sont controversÃ©es depuis longtemps, et la derniÃ¨re Ã©tude ne fait que souligner leurs limites. Si un adolescent peut facilement saisir une date de naissance diffÃ©rente ou tÃ©lÃ©charger une photo que l'algorithme interprÃ¨te mal, l'efficacitÃ© de l'ensemble du systÃ¨me est remise en question. L'Australie est ainsi devenue le premier pays Ã  tester concrÃ¨tement l'efficacitÃ© d'une interdiction d'une telle ampleur.

Les gouvernements du monde entier suivent de prÃ¨s l'expÃ©rience menÃ©e par Canberra. De nombreux pays europÃ©ens ont dÃ©jÃ  envisagÃ© des restrictions similaires. La NorvÃ¨ge a interdit l'utilisation des rÃ©seaux sociaux aux moins de 16 ans. Des dÃ©bats sur des rÃ©glementations similaires sont Ã©galement en cours au Royaume-Uni et dans d'autres pays europÃ©ens. Pour de nombreux responsables politiques, l'Australie est devenue un terrain d'expÃ©rimentation. Les rÃ©sultats de la rÃ©glementation mise en Å“uvre pourraient dÃ©terminer si des solutions similaires seront adoptÃ©es par d'autres pays.
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