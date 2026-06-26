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Les PNJ de GTA 6 seront vivants grÃ¢ce Ã  l'IA
PubliÃ© le: 26/06/2026 @ 17:05:54: Par Nic007 Dans "Jeux VidÃ©os"
Jeux VidÃ©osAprÃ¨s des mois d'attente, les prÃ©commandes de GTA 6 sont enfin ouvertes. Le jeu le plus attendu de la dÃ©cennie a une fois de plus enflammÃ© la toile, notamment en raison de son prix exorbitant. L'excitation est Ã  son comble avec l'arrivÃ©e d'une nouvelle annonce sur le site brÃ©silien KaBum. Les descriptions du vendeur contiennent des dÃ©tails qui ne sont pas facilement accessibles sur les sites de prÃ©commande officiels de nombreux autres pays. Certaines informations figuraient Ã©galement sur la fiche produit brÃ©silienne d'Amazon, mais c'est KaBum qui a publiÃ© une description bien plus complÃ¨te du prochain jeu de Rockstar Games. Si ces informations s'avÃ¨rent exactes, les joueurs peuvent se prÃ©parer Ã  dÃ©couvrir le monde le plus rÃ©aliste et dynamique de toute l'histoire de Grand Theft Auto.

L'un des aspects les plus intÃ©ressants de la description concerne le fonctionnement des PNJ. D'aprÃ¨s les informations fournies par le vendeur, les habitants de l'Ã‰tat fictif de Leonidas seraient dotÃ©s de systÃ¨mes d'intelligence artificielle avancÃ©s. Chaque personnage aura ses propres routines quotidiennes, comportements et emplois du temps. Ainsi, les habitants de Vice City ne seront plus de simples figurants errant dans les rues. Ils mÃ¨neront leur propre vie, rÃ©agiront aux Ã©vÃ©nements et participeront aux activitÃ©s se dÃ©roulant sur la carte. La description laisse Ã©galement entendre la prÃ©sence d'Ã©vÃ©nements organiques gÃ©nÃ©rÃ©s alÃ©atoirement. En pratique, les joueurs pourront rencontrer des situations imprÃ©visibles en explorant le monde, et chaque partie pourra se dÃ©rouler lÃ©gÃ¨rement diffÃ©remment. Rockstar est depuis longtemps rÃ©putÃ© pour ses mondes ouverts incroyablement dÃ©taillÃ©s, mais de nouvelles informations suggÃ¨rent que GTA 6 pourrait placer la barre encore plus haut.

Une autre nouveautÃ© est un systÃ¨me de rÃ©seaux sociaux complet, intÃ©grÃ© directement au smartphone du protagoniste. D'aprÃ¨s la description, les joueurs pourront suivre les tendances internet, regarder des vidÃ©os virales et suivre des influenceurs fictifs opÃ©rant Ã  Vice City. Le tÃ©lÃ©phone du jeu diffusera en continu de nouveaux contenus, actualitÃ©s et documents publiÃ©s par les habitants de la ville. De plus, certaines activitÃ©s annexes et missions cachÃ©es seront accessibles grÃ¢ce aux publications de ce systÃ¨me. Si ces informations sont confirmÃ©es, les rÃ©seaux sociaux deviendront partie intÃ©grante du jeu, et les joueurs devront consulter rÃ©guliÃ¨rement leur smartphone virtuel pour ne pas manquer d'Ã©vÃ©nements supplÃ©mentaires.

La description publiÃ©e par KaBum a Ã©galement rÃ©vÃ©lÃ© de nouvelles informations concernant les aspects techniques du jeu sur les consoles Sony. GTA 6 devrait intÃ©grer un ray tracing avancÃ©, permettant des reflets rÃ©alistes sur les carrosseries, les faÃ§ades des bÃ¢timents et l'eau. Un systÃ¨me mÃ©tÃ©orologique dynamique est Ã©galement mentionnÃ© ; il influencera non seulement l'apparence du monde, mais aussi le gameplay et la physique des vÃ©hicules. Les possesseurs de PlayStation 5 Pro peuvent s'attendre Ã  des amÃ©liorations supplÃ©mentaires. D'aprÃ¨s les informations qui ont fuitÃ©, la version plus puissante de la console de Sony offrira des performances accrues, des images plus nettes et une frÃ©quence d'images plus stable.
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