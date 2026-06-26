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Eustella : lâ€™alternative europÃ©enne Ã  ChatGPT, Claude et Gemini propose un a...
PubliÃ© le: 26/06/2026 @ 17:03:55: Par Nic007 Dans "Programmation"
ProgrammationUn nouvel acteur fait son apparition sur le marchÃ© europÃ©en de l'intelligence artificielle, cherchant ouvertement Ã  concurrencer les gÃ©ants du secteur. AprÃ¨s plusieurs mois de tests, la start-up viennoise newsroom.ai a officiellement lancÃ© son chatbot eustella auprÃ¨s du grand public. Les crÃ©ateurs du projet ne cachent pas leurs ambitions, prÃ©sentant leur service comme une alternative europÃ©enne Ã  ChatGPT, Claude et Gemini. Ce lancement conclut une phase de tests fermÃ©s, menÃ©e auprÃ¨s d'environ cinq mille utilisateurs. ParallÃ¨lement au lancement officiel, l'entreprise a Ã©galement dÃ©voilÃ© des informations sur la version gratuite, les abonnements payants et ses projets de dÃ©veloppement futurs pour la plateforme. DÃ¨s le dÃ©part, les crÃ©ateurs d'Eustella ont insistÃ© sur le fait que la protection des donnÃ©es des utilisateurs constitue le principal atout de leur service. Ã€ l'heure oÃ¹ l'on s'intÃ©resse de plus en plus au traitement de l'information par les modÃ¨les d'IA, la start-up entend fonder sa stratÃ©gie sur le respect de la vie privÃ©e. Tous les serveurs prenant en charge eustella sont situÃ©s au sein de l'Union europÃ©enne. L'infrastructure est dÃ©ployÃ©e notamment Ã  Berlin, Francfort et dans d'autres villes europÃ©ennes, et est gÃ©rÃ©e par IONOS. D'aprÃ¨s ses crÃ©ateurs, les donnÃ©es des utilisateurs sont stockÃ©es sous forme cryptÃ©e et ne servent pas Ã  l'entraÃ®nement de modÃ¨les d'intelligence artificielle. La start-up affirme Ã©galement qu'elle ne profile pas ses utilisateurs et n'utilise aucun mÃ©canisme de suivi d'activitÃ©.

Bien qu'Eustella soit prÃ©sentÃ©e comme la rÃ©ponse europÃ©enne aux gÃ©ants amÃ©ricains, la plateforme utilise des modÃ¨les dÃ©veloppÃ©s par de nombreuses entreprises technologiques. Le chatbot peut ainsi exploiter des modÃ¨les tels que Gemma (Google), Qwen (Alibaba Group), les modÃ¨les Ã  pondÃ©ration ouverte d'OpenAI et les solutions de Mistral AI. La gÃ©nÃ©ration d'images est assurÃ©e par la technologie Flux de Black Forest Labs. Les crÃ©ateurs soulignent que la plateforme reste flexible et pourrait accueillir d'autres modÃ¨les Ã  poids libre Ã  l'avenir s'ils s'avÃ¨rent plus efficaces ou offrent des rÃ©ponses de meilleure qualitÃ©. ParallÃ¨lement Ã  son lancement, la startup a Ã©galement annoncÃ© son modÃ¨le tarifaire dÃ©finitif. Les utilisateurs peuvent profiter d'un compte gratuit, mais les fonctionnalitÃ©s disponibles et les limites d'utilisation seront ajustÃ©es dans les prochains mois. Ceux qui ont besoin de plus de fonctionnalitÃ©s peuvent opter pour un abonnement payant. L'offre la plus abordable est Ã  5,99 â‚¬ par mois et propose une limite d'utilisation bien supÃ©rieure Ã  celle de la version gratuite. L'entreprise annonce Ã©galement de nouveaux niveaux d'abonnement destinÃ©s aux utilisateurs plus exigeants et aux clients professionnels.

Eustella est accessible Ã  la fois via un navigateur web et via des applications mobiles pour Android et iOS. La plateforme prend en charge les discussions de groupe et offre une fonction de recherche en ligne. Lors des tests prÃ©cÃ©dents, les utilisateurs pouvaient gÃ©nÃ©rer du code, mais la crÃ©ation de fichiers, de documents et d'images restait limitÃ©e. Cependant, des supports promotionnels rÃ©cents laissent entendre que des fonctionnalitÃ©s de crÃ©ation de prÃ©sentations, de documents et d'images pourraient Ãªtre disponibles prochainement. La start-up dÃ©veloppe Ã©galement un rÃ©seau de partenariats avec des entreprises technologiques europÃ©ennes. Les utilisateurs qui s'informent sur les cryptomonnaies reÃ§oivent dÃ©jÃ  des donnÃ©es fournies par Bitpanda. Ceux qui recherchent des produits Ã©lectroniques peuvent Ã©galement utiliser les informations fournies par la plateforme de comparaison de prix Geizhals. Selon les dÃ©veloppeurs, des discussions sont dÃ©jÃ  en cours concernant de nouvelles intÃ©grations qui permettront d'Ã©tendre les capacitÃ©s des agents d'IA et de fournir aux utilisateurs des rÃ©ponses plus prÃ©cises.
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