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Goodram va commercialiser de la mÃ©moire DDR4 de 4 Go
PubliÃ© le: 26/06/2026 @ 17:01:27: Par Nic007 Dans "MatÃ©riel"
MatÃ©rielLa situation sur le marchÃ© de la RAM est devenue si critique que Goodram a dÃ©cidÃ© de relancer la production de modules de mÃ©moire DDR4 de 4 Go. Alors qu'il Ã©tait impensable jusqu'Ã  rÃ©cemment que le marchÃ© revienne un jour Ã  des configurations de 4 Go, la pÃ©nurie de puces mÃ©moire bouleverse radicalement le marchÃ©. La situation devient incontrÃ´lable, la demande croissante en intelligence artificielle consommant toujours plus de puces mÃ©moire pour serveurs. Cette situation a considÃ©rablement compliquÃ© la production de PC dotÃ©s d'une grande quantitÃ© de RAM, contraignant de nombreux fabricants d'ordinateurs portables et de systÃ¨mes Ã  proposer dÃ©sormais des appareils Ã©quipÃ©s de seulement 8 Go de RAM.

Ce qui Ã©tait autrefois considÃ©rÃ© comme le strict minimum est devenu la configuration standard, mais la tendance semble s'aggraver. Depuis plusieurs annÃ©es, les modules de mÃ©moire DDR4 de 4 Go sont quasiment introuvables dans le commerce ; s'en procurer relÃ¨ve du dÃ©fi. Mais bientÃ´t, cette mÃ©moire se dÃ©mocratisera, car les grands constructeurs travaillent sur ce sujet. Pour de nombreux utilisateurs, ce sera l'occasion idÃ©ale de se monter un PC de jeu ou de travail Ã  un prix plus ou moins raisonnable. Bien sÃ»r, il existe aussi des modules DDR5 de 16 Go, 32 Go et plus, mais leur prix atteint souvent des centaines, voire des milliers de dollars. Pour beaucoup, c'est un frein : le budget pour un systÃ¨me complet est souvent infÃ©rieur Ã  1 000 $. Dans ce contexte, l'option d'acheter 4 Go de RAM sera une solution incontournable.

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