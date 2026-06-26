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Trump a demandé à OpenAI de ralentir GPT-5.6 : la situation sera surveillée.
Publié le: 26/06/2026 @ 14:59:38: Par Nic007 Dans "Programmation"
ProgrammationL' administration Trump a demandé à OpenAI de ralentir le lancement de son prochain modèle majeur, GPT-5.6 , et OpenAI a accepté. Il ne s'agit pas d'un retard technique, mais d'un retard politique , dont les implications dépassent largement le cadre de ce modèle. Selon The Verge, Sam Altman a informé les employés lors d'une séance de questions-réponses que GPT-5.6 sera lancé en version préliminaire limitée , accessible uniquement à un petit groupe de clients entreprises. L'accès ne sera pas accordé à tous : chaque cas devra être approuvé directement par le gouvernement fédéral. Le motif invoqué est celui de la sécurité nationale : l’administration souhaite empêcher que le modèle ne tombe entre de mauvaises mains avant même de vérifier qui l’utilise . En théorie, cela se tient, mais en pratique, cela signifie que Washington décide qui peut accéder à un outil commercial privé.

Il convient de noter qu'OpenAI s'en sort toujours mieux qu'Anthropic. Le concurrent a reçu un ultimatum beaucoup plus sévère : les modèles Claude Fable 5 et Mythos 5 ont été désactivés dans le monde entier , une directive de contrôle des exportations interdisant l’accès même aux employés d’Anthropic non américains. Ce qui frappe, c'est le contraste avec le discours initial : l'administration Trump avait promis une approche « rapide et efficace » en matière d'IA, afin de dynamiser les exportations américaines et d'accélérer son développement . Or, on observe un contrôle sélectif, appliqué de manière inégale selon les entreprises, ce qui freine les relances et crée une incertitude pour l'ensemble du secteur.
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