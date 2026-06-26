Trump a demandé à OpenAI de ralentir GPT-5.6 : la situation sera surveillée.

Publié le: 26/06/2026 @ 14:59:38: Par Nic007 Dans "Programmation"
L' administration Trump a demandé à OpenAI de ralentir le lancement de son prochain modèle majeur, GPT-5.6 , et OpenAI a accepté. Il ne s'agit pas d'un retard technique, mais d'un retard politique , dont les implications dépassent largement le cadre de ce modèle. Selon The Verge, Sam Altman a informé les employés lors d'une séance de questions-réponses que GPT-5.6 sera lancé en version préliminaire limitée , accessible uniquement à un petit groupe de clients entreprises. L'accès ne sera pas accordé à tous : chaque cas devra être approuvé directement par le gouvernement fédéral. Le motif invoqué est celui de la sécurité nationale : l’administration souhaite empêcher que le modèle ne tombe entre de mauvaises mains avant même de vérifier qui l’utilise . En théorie, cela se tient, mais en pratique, cela signifie que Washington décide qui peut accéder à un outil commercial privé.
Il convient de noter qu'OpenAI s'en sort toujours mieux qu'Anthropic. Le concurrent a reçu un ultimatum beaucoup plus sévère : les modèles Claude Fable 5 et Mythos 5 ont été désactivés dans le monde entier , une directive de contrôle des exportations interdisant l’accès même aux employés d’Anthropic non américains. Ce qui frappe, c'est le contraste avec le discours initial : l'administration Trump avait promis une approche « rapide et efficace » en matière d'IA, afin de dynamiser les exportations américaines et d'accélérer son développement . Or, on observe un contrôle sélectif, appliqué de manière inégale selon les entreprises, ce qui freine les relances et crée une incertitude pour l'ensemble du secteur.
Il convient de noter qu'OpenAI s'en sort toujours mieux qu'Anthropic. Le concurrent a reçu un ultimatum beaucoup plus sévère : les modèles Claude Fable 5 et Mythos 5 ont été désactivés dans le monde entier , une directive de contrôle des exportations interdisant l’accès même aux employés d’Anthropic non américains. Ce qui frappe, c'est le contraste avec le discours initial : l'administration Trump avait promis une approche « rapide et efficace » en matière d'IA, afin de dynamiser les exportations américaines et d'accélérer son développement . Or, on observe un contrôle sélectif, appliqué de manière inégale selon les entreprises, ce qui freine les relances et crée une incertitude pour l'ensemble du secteur.
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