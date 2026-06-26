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iRing, Apple travaillerait sur une bague connectée.
Publié le: 26/06/2026 @ 14:59:02: Par Nic007 Dans "Apple"
AppleSelon le leaker Kosutami , dont les informations ont été publiées sur X, Apple travaillerait en interne sur une bague connectée appelée « iRing » . Le message en question est très bref et ne donne aucun détail sur les fonctionnalités, le calendrier ou la probabilité d'un lancement. Kosutami indique simplement qu' « iRing » est en développement. Rien de plus. On ignore s'il s'agit d'un prototype avancé ou d'un projet exploratoire qui ne verra peut-être jamais le jour, et avec Apple, les deux peuvent être très différents. La logique de cette initiative est assez simple : Apple est rarement la première à se lancer sur un marché ; la firme préfère observer, attendre sa maturation, puis proposer sa propre version avec un écosystème plus intégré. Elle a appliqué cette approche avec les montres connectées, les écouteurs sans fil, les tablettes et les smartphones pliables. Une bague connectée synchronisable avec l’iPhone et l’Apple Watch suivrait la même logique.

Le scénario le plus évident serait celui d'un appareil porté la nuit à la place de l'Apple Watch , pour le suivi du sommeil, ou comme complément discret pour ceux qui ne souhaitent pas porter de montre au poignet mais veulent tout de même recevoir des données de santé tout au long de la journée. Sur le papier, tout cela semble plausible, mais cela reste pour l'instant de la pure spéculation . Considérer l'iRing comme un produit imminent serait une erreur : pour l'instant, il ne s'agit que d'une idée qui circule à Cupertino, si l'on suppose que la fuite est authentique. Il est intéressant de suivre son évolution , mais n'attendez aucune annonce dans l'immédiat.
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