Half-Life 2 est jouable gratuitement dans votre navigateur : un lycéen l’a terminé en 3 mois.

Publié le: 26/06/2026 @ 14:57:33: Par Nic007 Dans "Jeux Vidéos"
Half-Life 3 ne verra jamais le jour, nous le savons tous. Mais en attendant, quelqu'un a trouvé le moyen de jouer à Half-Life 2 directement dans son navigateur , sans rien installer et gratuitement. Plus étonnant encore, ce projet est l'œuvre d'un lycéen , connu sous le pseudonyme de slqnt, qui l'a réalisé en seulement trois mois. L'opération est d'une simplicité déconcertante : il suffit d'aller sur le site web de slqnt , d'attendre quelques secondes le téléchargement des fichiers, de cliquer sur « Nouvelle partie » et le jeu se lance. Aucun client, aucun compte Steam, aucune configuration Ceux qui ont déjà testé le portage indiquent qu'à l'exception de quelques bugs graphiques occasionnels et de légers ralentissements, le jeu fonctionne étonnamment bien. Il est également compatible avec les navigateurs mobiles , mais sans manette ni clavier, l'expérience n'est pas optimale, compte tenu des commandes à l'écran assez limitées. Le projet a déjà fait le tour des réseaux sociaux avec des centaines de partages et des milliers de joueurs qui l'ont essayé.
Et c'est là que le premier vrai problème se pose : plus le phénomène devient viral, plus le serveur slqnt risque de ne pas pouvoir gérer le trafic . Si vous voulez essayer, c'est le moment. L'autre risque, bien sûr, c'est Valve . La distribution non autorisée d'un jeu commercial constitue techniquement une infraction, et ce ne serait pas la première fois qu'un tel projet est retiré à la demande de l'entreprise. Cela dit, Valve a toujours fait preuve d'une certaine tolérance envers les projets communautaires, donc un retrait n'est pas inévitable. En attendant, si vous êtes fan de la Steam Machine ou tout simplement de jeux PC, ce portage est un petit rappel de ce qu'un développeur passionné peut réaliser en trois mois de son temps libre.
Et c'est là que le premier vrai problème se pose : plus le phénomène devient viral, plus le serveur slqnt risque de ne pas pouvoir gérer le trafic . Si vous voulez essayer, c'est le moment. L'autre risque, bien sûr, c'est Valve . La distribution non autorisée d'un jeu commercial constitue techniquement une infraction, et ce ne serait pas la première fois qu'un tel projet est retiré à la demande de l'entreprise. Cela dit, Valve a toujours fait preuve d'une certaine tolérance envers les projets communautaires, donc un retrait n'est pas inévitable. En attendant, si vous êtes fan de la Steam Machine ou tout simplement de jeux PC, ce portage est un petit rappel de ce qu'un développeur passionné peut réaliser en trois mois de son temps libre.
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