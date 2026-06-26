Google Finance lance sa première application Android basée sur l'IA

Pendant des années, Google Finance était ce site que l'on ouvrait dans notre navigateur pour jeter un coup d'œil rapide à une action, avant de le refermer aussitôt. Rien de plus. Désormais, Google a décidé de passer aux choses sérieuses : la première application Android dédiée est disponible sur le Play Store , et elle s'accompagne d'une série de fonctionnalités d'IA qui transforment le service en quelque chose de bien plus ambitieux qu'un simple outil de suivi. L'actualité est double : l'application est disponible dès aujourd'hui et, simultanément, la plateforme Google Finance sort officiellement de sa phase bêta. Ces deux annonces ne sont pas le fruit du hasard. L'application réunit en un seul endroit votre liste de surveillance personnelle , les données de marché en temps réel, l'actualité financière et les outils de recherche IA déjà présents dans la version web . La nouveauté la plus intéressante , « Moments clés » , permet, au lieu de parcourir des articles pour comprendre pourquoi une action a perdu ou gagné 4 % en une journée, d'obtenir directement l'explication de cette variation grâce à l'IA. Ce n'est pas une mince affaire, car ce type d'analyse requiert généralement du temps et une certaine expérience dans la lecture de l'actualité sectorielle.
Google précise que l'application Android n'est qu'un point de départ : les conférences téléphoniques sur les résultats en direct , les outils de gestion de portefeuille et les présentations de recherche programmées seront disponibles dans les prochains mois. Une version iOS est confirmée, mais pour plus tard cette année. Côté portefeuille, le changement le plus concret concerne l'importation des données : il est désormais possible d'importer des fichiers CSV ou PDF, de faire une capture d'écran de ses placements ou de décrire ses investissements oralement, l'IA se chargeant ensuite de créer le portefeuille de A à Z. Les utilisateurs ayant déjà un portefeuille sur Google Finance le retrouveront automatiquement migré . Une fois l'importation terminée, il sera possible de poser des questions plus complexes, comme identifier les secteurs sous-représentés ou analyser l'impact potentiel de l'allocation obligataire sur la croissance à long terme. Il existe également une fonctionnalité de briefings automatiques programmés : nous pouvons configurer des mises à jour récurrentes sur ce que nous souhaitons surveiller, et le système peut puiser directement dans notre liste de surveillance ou notre portefeuille pour rendre les résumés plus pertinents.
Les notifications arrivent via l'application Google sur Android ou iOS ; les rapports sont également disponibles sur la version Web, où vous pouvez modifier ou supprimer les instructions à tout moment. Le déploiement du nouveau portefeuille et les présentations programmées ont déjà commencé cette semaine à l'échelle mondiale. Pour rappel, lors de Google I/O 2026, Google a annoncé un vaste déploiement de ses capacités d'IA dans tous ses services : la finance ne fait pas exception et représente probablement l'un des cas où l'intégration avec Gemini est la plus pertinente.
Google précise que l'application Android n'est qu'un point de départ : les conférences téléphoniques sur les résultats en direct , les outils de gestion de portefeuille et les présentations de recherche programmées seront disponibles dans les prochains mois. Une version iOS est confirmée, mais pour plus tard cette année. Côté portefeuille, le changement le plus concret concerne l'importation des données : il est désormais possible d'importer des fichiers CSV ou PDF, de faire une capture d'écran de ses placements ou de décrire ses investissements oralement, l'IA se chargeant ensuite de créer le portefeuille de A à Z. Les utilisateurs ayant déjà un portefeuille sur Google Finance le retrouveront automatiquement migré . Une fois l'importation terminée, il sera possible de poser des questions plus complexes, comme identifier les secteurs sous-représentés ou analyser l'impact potentiel de l'allocation obligataire sur la croissance à long terme. Il existe également une fonctionnalité de briefings automatiques programmés : nous pouvons configurer des mises à jour récurrentes sur ce que nous souhaitons surveiller, et le système peut puiser directement dans notre liste de surveillance ou notre portefeuille pour rendre les résumés plus pertinents.
Les notifications arrivent via l'application Google sur Android ou iOS ; les rapports sont également disponibles sur la version Web, où vous pouvez modifier ou supprimer les instructions à tout moment. Le déploiement du nouveau portefeuille et les présentations programmées ont déjà commencé cette semaine à l'échelle mondiale. Pour rappel, lors de Google I/O 2026, Google a annoncé un vaste déploiement de ses capacités d'IA dans tous ses services : la finance ne fait pas exception et représente probablement l'un des cas où l'intégration avec Gemini est la plus pertinente.
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