Windows 10 refuse de disparaître. Microsoft étend discrètement son support.

Bien que le support officiel de Windows 10 ait pris fin en octobre 2025, Microsoft semble avoir accepté le fait que des millions d'utilisateurs n'ont toujours aucune intention de passer à Windows 11. L'entreprise a discrètement mis à jour la page de son programme de mises à jour de sécurité étendues (ESU), prolongeant la période de réception des correctifs de sécurité critiques jusqu'au 12 octobre 2027. Fait intéressant, ce changement a été effectué sans aucune annonce officielle. Le programme ESU vous permet de continuer à recevoir les mises à jour de sécurité critiques après la fin du support standard. Les particuliers peuvent y accéder de plusieurs manières : en achetant une licence unique, en utilisant des points Microsoft Rewards ou en synchronisant leur PC avec leur compte Microsoft via la Sauvegarde Windows. Dans les pays de l’Espace économique européen, l’accès au programme a été simplifié suite à l’intervention d’associations de consommateurs. Concrètement, cela signifie que les propriétaires d'ordinateurs Windows 10 ont une année supplémentaire pour décider : passer à Windows 11, conserver l'ancien système ou choisir une alternative.
Alors que Windows 11 continue de gagner des parts de marché, un nombre important d'ordinateurs fonctionnent encore sous Windows 10. Le principal problème réside dans les exigences matérielles du nouveau système, notamment la prise en charge obligatoire du module TPM 2.0. De ce fait, des centaines de millions d'ordinateurs parfaitement fonctionnels ne peuvent pas être mis à jour officiellement. Les retours des utilisateurs jouent également un rôle important. Windows 11 a été fortement critiqué pour ses mises à jour controversées, une plus grande importance accordée aux fonctionnalités d'IA et des modifications d'interface qui n'ont pas fait l'unanimité.
L'extension du programme ESU pourrait également être liée à la popularité croissante des systèmes Linux. De plus en plus d'organisations et d'utilisateurs envisagent une migration plutôt que l'achat d'un nouvel ordinateur. La France, par exemple, a annoncé la migration d'environ 2,5 millions de postes de travail gouvernementaux vers Linux. Des initiatives voient également le jour pour faciliter la migration des utilisateurs de Windows 10, et les développeurs d'outils comme 0patch se sont engagés à fournir des correctifs de sécurité non officiels jusqu'en 2030.
Alors que Windows 11 continue de gagner des parts de marché, un nombre important d'ordinateurs fonctionnent encore sous Windows 10. Le principal problème réside dans les exigences matérielles du nouveau système, notamment la prise en charge obligatoire du module TPM 2.0. De ce fait, des centaines de millions d'ordinateurs parfaitement fonctionnels ne peuvent pas être mis à jour officiellement. Les retours des utilisateurs jouent également un rôle important. Windows 11 a été fortement critiqué pour ses mises à jour controversées, une plus grande importance accordée aux fonctionnalités d'IA et des modifications d'interface qui n'ont pas fait l'unanimité.
L'extension du programme ESU pourrait également être liée à la popularité croissante des systèmes Linux. De plus en plus d'organisations et d'utilisateurs envisagent une migration plutôt que l'achat d'un nouvel ordinateur. La France, par exemple, a annoncé la migration d'environ 2,5 millions de postes de travail gouvernementaux vers Linux. Des initiatives voient également le jour pour faciliter la migration des utilisateurs de Windows 10, et les développeurs d'outils comme 0patch se sont engagés à fournir des correctifs de sécurité non officiels jusqu'en 2030.
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