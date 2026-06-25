La Xbox Series X|S va fortement augmenter le 1er août

À compter du 1er août 2026, Microsoft mettra à jour ses prix dans le monde entier. Le prix des consoles Xbox augmentera de 100 euros pour les modèles 512 Go et de 150 euros pour les modèles 1 To, le modèle 2 To sera quant à lui du marché. Dans son communiqué, la firme américaine affirme avoir espéré " qu'une nouvelle augmentation de prix ne serait pas nécessaire" et avoir passé "les derniers mois à travailler avec les fournisseurs pour trouver des solutions". Malheureusement, le prix du stockage et de la mémoire des consoles a été multiplié par plus de 2,5 et Microsoft prévoit un nouveau doublement d'ici l'automne 2027. L'ensemble du secteur de l'électronique grand public est confronté à la crise actuelle des composants, mais les consoles en subissent particulièrement les conséquences. Contrairement aux téléphones, ordinateurs, enceintes et autres appareils grand public, les consoles ne sont généralement pas vendues avec une marge bénéficiaire, mais à un prix inférieur à leur coût de fabrication.
Bref, pour résumer, le prix de la Xbox Series S 512 Go va passer de 399.99 euros à 499.99 euros, le modèle 1 To de 449.99 euros à 599.99 euros. Du côté des Xbox Series X la version 1 To numérique grimpera de 599.99 euro à 749.99 euros. La version 1 To intégrant un lecteur disque passera de 649.99 euros à 799.99 euros. Afin de rendre les consoles Xbox plus "accessibles", Microsoft a mis en place un système permettant de fractionner votre paiement en versements à court terme prévisibles et sans intérêt. Il est également possible en commandant la Xbox sur Amazon de bénéficier d’un financement à 0 % TAEG jusqu’à 12 mois. Enfin la société met en avant ses programmes de consoles d'occasion et de consoles reconditionnés certifiées permettant d'acquérir une machine à prix réduit.
Bref, pour résumer, le prix de la Xbox Series S 512 Go va passer de 399.99 euros à 499.99 euros, le modèle 1 To de 449.99 euros à 599.99 euros. Du côté des Xbox Series X la version 1 To numérique grimpera de 599.99 euro à 749.99 euros. La version 1 To intégrant un lecteur disque passera de 649.99 euros à 799.99 euros. Afin de rendre les consoles Xbox plus "accessibles", Microsoft a mis en place un système permettant de fractionner votre paiement en versements à court terme prévisibles et sans intérêt. Il est également possible en commandant la Xbox sur Amazon de bénéficier d’un financement à 0 % TAEG jusqu’à 12 mois. Enfin la société met en avant ses programmes de consoles d'occasion et de consoles reconditionnés certifiées permettant d'acquérir une machine à prix réduit.
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