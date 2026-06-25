Apple augmente officiellement les prix des Mac et des iPad jusqu'à 600 €.

Nous l'avions anticipé, et c'est désormais officiel : Apple a augmenté les prix d'une partie de sa gamme de produits, avec des hausses allant de 15 à 25 % selon le produit et sa configuration. La raison officielle invoquée est la flambée des prix des composants , notamment la mémoire et le stockage, dont Apple affirme qu'ils ont augmenté à un rythme sans précédent. L'iPhone, les AirPods et l'Apple Watch restent pour l'instant exemptés de cette hausse de prix. Comme nous l'avons déjà indiqué , la pénurie de mémoire vive et de stockage met à rude épreuve l'ensemble du secteur, et Apple n'y fait pas exception. Examinons de plus près les changements intervenus. Nous pouvons d'ores et déjà vous annoncer que les nouveaux tarifs sont affichés dans les Apple Stores , mais pas encore sur Amazon ni chez les autres revendeurs.
Le MacBook Neo est désormais disponible à partir de 799 € pour la version 256 Go (contre 699 € auparavant), tandis que la version 512 Go est proposée à 899 €. Le MacBook Air équipé de la puce M5 et de 16 Go de RAM est disponible à partir de 1 449 € avec un SSD de 512 Go ; ce prix passe à 1 729 € pour un modèle 1 To et jusqu’à 3 429 € pour un SSD de 4 To. Ceux qui souhaitent davantage de RAM devront débourser un supplément conséquent : la version 24 Go est proposée à partir de 1 669 € , celle avec 32 Go à partir de 1 889 € . Le MacBook Pro 14 pouces de base avec processeur M5 est disponible à partir de 2 249 €, tandis que la version avec processeur M5 Pro atteint 2 999 € , soit 400 € de plus que son prix de lancement.
Le MacBook Pro 14 pouces avec processeur M5 Max est désormais disponible à partir de 4 899 € , soit une augmentation de 600 € par rapport à son prix initial. Le MacBook Pro 16 pouces avec processeur M5 Pro, 24 Go de RAM et un SSD de 1 To est quant à lui proposé à partir de 3 499 € : doubler la RAM coûte plus de 4 100 € et opter pour un SSD de 2 To dépasse les 4 000 €.
La gamme iPad Pro connaît également des augmentations de prix : le modèle 13 pouces avec la puce M5 est désormais disponible à partir de 1 669 € pour 256 Go, tandis que le modèle 11 pouces est proposé à partir de 1 319 € , également avec un SSD de 256 Go. L’ iPad Air 11 pouces passe à 829 € et le modèle 13 pouces à 1 029 € .
Les prix des modèles de base augmentent également : l' iPad est désormais disponible à partir de 509 € (128 Go) et l' iPad Mini à partir de 689 € (128 Go).
Finalement, le HomePod coûte désormais 399 euros et le HomePod Mini 139 euros .
Ces hausses touchent quasiment toutes les gammes de prix, mais sont surtout visibles sur les configurations avec plus de stockage et de RAM : ceux qui ont acheté un MacBook Pro bien équipé paient désormais jusqu’à 600 € de plus qu’il y a quelques mois, une somme qu’il est difficile d’ignorer. Enfin, pour conclure, il convient de noter que, selon certaines rumeurs, l’iPhone 18 Pro devrait conserver un prix stable malgré ses 12 Go de RAM.
Le MacBook Neo est désormais disponible à partir de 799 € pour la version 256 Go (contre 699 € auparavant), tandis que la version 512 Go est proposée à 899 €. Le MacBook Air équipé de la puce M5 et de 16 Go de RAM est disponible à partir de 1 449 € avec un SSD de 512 Go ; ce prix passe à 1 729 € pour un modèle 1 To et jusqu’à 3 429 € pour un SSD de 4 To. Ceux qui souhaitent davantage de RAM devront débourser un supplément conséquent : la version 24 Go est proposée à partir de 1 669 € , celle avec 32 Go à partir de 1 889 € . Le MacBook Pro 14 pouces de base avec processeur M5 est disponible à partir de 2 249 €, tandis que la version avec processeur M5 Pro atteint 2 999 € , soit 400 € de plus que son prix de lancement.
Le MacBook Pro 14 pouces avec processeur M5 Max est désormais disponible à partir de 4 899 € , soit une augmentation de 600 € par rapport à son prix initial. Le MacBook Pro 16 pouces avec processeur M5 Pro, 24 Go de RAM et un SSD de 1 To est quant à lui proposé à partir de 3 499 € : doubler la RAM coûte plus de 4 100 € et opter pour un SSD de 2 To dépasse les 4 000 €.
La gamme iPad Pro connaît également des augmentations de prix : le modèle 13 pouces avec la puce M5 est désormais disponible à partir de 1 669 € pour 256 Go, tandis que le modèle 11 pouces est proposé à partir de 1 319 € , également avec un SSD de 256 Go. L’ iPad Air 11 pouces passe à 829 € et le modèle 13 pouces à 1 029 € .
Les prix des modèles de base augmentent également : l' iPad est désormais disponible à partir de 509 € (128 Go) et l' iPad Mini à partir de 689 € (128 Go).
Finalement, le HomePod coûte désormais 399 euros et le HomePod Mini 139 euros .
Ces hausses touchent quasiment toutes les gammes de prix, mais sont surtout visibles sur les configurations avec plus de stockage et de RAM : ceux qui ont acheté un MacBook Pro bien équipé paient désormais jusqu’à 600 € de plus qu’il y a quelques mois, une somme qu’il est difficile d’ignorer. Enfin, pour conclure, il convient de noter que, selon certaines rumeurs, l’iPhone 18 Pro devrait conserver un prix stable malgré ses 12 Go de RAM.
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