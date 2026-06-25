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L'iPad mini sera doté d'un écran OLED cette année.
Publié le: 25/06/2026 @ 19:12:06: Par Nic007 Dans "Apple"
AppleL'iPad mini à écran OLED, tant attendu, semble se rapprocher de sa sortie. Selon des informations en provenance de Corée du Sud, Samsung Display aurait déjà lancé la production en série des dalles OLED pour la tablette compacte. La production de dalles OLED pour le MacBook Pro devrait également débuter en juillet prochain. Si ces informations se confirment, cela marquerait une nouvelle étape importante dans la transition progressive d'Apple des écrans LCD et mini-LED vers l'OLED pour un nombre croissant d'appareils. Le rapport indique également que Samsung Display et LG Display fourniront conjointement les dalles OLED pour l'iPhone 18 Pro et l'iPhone 18 Pro Max. Samsung deviendrait ainsi le fournisseur exclusif d'écrans pour l'iPhone pliable, la version OLED de l'iPad mini et la version OLED du MacBook Pro, tandis que LG Display fournirait exclusivement les dalles pour l'Apple Watch Series 12.

Le fabricant chinois BOE aurait été écarté de la chaîne d'approvisionnement de l'iPhone 18 en raison de problèmes de qualité concernant les écrans de l'iPhone 17 Pro. Il est à noter qu'Apple a introduit les écrans OLED pour la première fois sur l'iPad Pro en 2024, et l'iPad mini est attendu depuis longtemps comme le prochain appareil à intégrer cette technologie. Le passage du LCD à l'OLED devrait offrir des noirs plus profonds, un meilleur contraste et une efficacité énergétique accrue. Cependant, cela pourrait également impacter le prix, car cette dalle est nettement plus chère que la génération précédente d'écrans LCD. Néanmoins, le coût des technologies augmente rapidement, et il n'y a malheureusement pas grand-chose à faire, notamment en ce qui concerne les puces mémoire.

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