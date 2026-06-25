Google a réduit sa commission sur le Play Store.

Bien que le tribunal n'ait pas encore approuvé d'accord global dans le cadre du procès antitrust intenté par Epic Games contre Google concernant le monopole présumé de cette dernière sur le marché du Google Play Store, Google a déjà commencé à modifier son système de commissions pour les développeurs à l'échelle mondiale. Comme annoncé en mars dernier, la commission fixe de 30 % sera remplacée par un nouveau modèle à frais réduits, qui dissocie partiellement le système de paiement du Google Play Store. La commission dépendra désormais de plusieurs facteurs, notamment si l'utilisateur a installé l'application avant ou après la transition, les revenus du développeur et son choix entre le système de paiement de Google Play (avec sa commission supplémentaire de 5 %), d'autres moyens de paiement ou la redirection des utilisateurs vers son propre site web.
Pour les applications dont le chiffre d'affaires annuel dépasse 1 million de dollars, la commission sera de 20 % sur les nouveaux achats intégrés et de 10 % sur les abonnements. Google a également lancé les programmes Games Level Up et Apps Experience. Ces programmes sont destinés aux développeurs proposant des produits « premium » ou « exceptionnels » répondant aux exigences de l'entreprise. Pour bénéficier d'avantages supplémentaires, les applications doivent être compatibles avec plusieurs plateformes, notamment les tablettes, les téléviseurs connectés et Android Auto, respecter les critères de stabilité et de mémoire, et implémenter les fonctionnalités recommandées par Google.
Pour les applications dont le chiffre d'affaires annuel dépasse 1 million de dollars, la commission sera de 20 % sur les nouveaux achats intégrés et de 10 % sur les abonnements. Google a également lancé les programmes Games Level Up et Apps Experience. Ces programmes sont destinés aux développeurs proposant des produits « premium » ou « exceptionnels » répondant aux exigences de l'entreprise. Pour bénéficier d'avantages supplémentaires, les applications doivent être compatibles avec plusieurs plateformes, notamment les tablettes, les téléviseurs connectés et Android Auto, respecter les critères de stabilité et de mémoire, et implémenter les fonctionnalités recommandées par Google.
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