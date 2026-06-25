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Microsoft a lancé une version abordable de la Surface Pro.
Publié le: 25/06/2026 @ 19:09:08: Par Nic007 Dans "Microsoft"
MicrosoftAujourd'hui, Microsoft a officiellement élargi sa gamme Surface en proposant des versions plus abordables des Surface Pro 12 pouces et Surface Laptop 13 pouces. Le principal changement réside dans la mémoire vive (RAM) : 8 Go au lieu de 16 Go. La Surface Pro, dans cette configuration, est proposée à 849 $, tandis que la Surface Laptop est affichée à 949 $. Lors de leur lancement en 2025, les Surface Pro 12 pouces et Surface Laptop 13 pouces offraient 16 Go de RAM et 256 Go de stockage, pour un prix respectif de 799 $ et 899 $. Cependant, en avril 2026, Microsoft a augmenté les prix, les portant à 1 049 $ pour la Surface Pro et à 1 199 $ pour la Surface Laptop. Aujourd'hui, la pénurie de mémoire contribue également à cette hausse des prix.

Hormis la réduction de moitié de la RAM, les caractéristiques des modèles les plus abordables restent inchangées. Ils conservent un processeur Snapdragon X Plus à 8 cœurs et 256 Go de stockage. Cependant, ces appareils ne prennent pas en charge Copilot Plus, les fonctionnalités d'IA phares de Microsoft, qui nécessitent au moins 16 Go de RAM. Curieusement, malgré la baisse de prix, les nouvelles versions Surface avec 8 Go de RAM coûtent toujours plus cher que le MacBook Neo à 599 $, qui avait conquis le marché des ordinateurs portables grâce à ses performances élevées et son prix abordable. Visiblement, la concurrence avec Apple sur ce point est rude.

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