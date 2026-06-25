La PlayStation 6 misera sur l'IA

Il reste encore du temps avant la sortie de la PlayStation 6, mais de plus en plus d'informations circulent en ligne concernant les projets de Sony pour la successeuse de la PlayStation 5. La dernière fuite suggère que le constructeur entend se concentrer fortement sur des solutions d'intelligence artificielle afin d'améliorer les performances des jeux tout en réduisant les coûts de production de la console. C'est ce qu'affirme Moore's Law Is Dead, qui a partagé des détails de la réunion interne de Sony concernant la PS6 sur le podcast Broken Silicon. Selon lui, l'un des principaux sujets abordés était la hausse du coût des composants et la manière de maintenir un prix abordable pour la console tout en augmentant ses performances. La fuite indique que Sony travaille sur l'utilisation de l'intelligence artificielle pour générer des images supplémentaires. L'entreprise développerait une technologie d'interpolation d'images virtuelles qui, combinée à des solutions de reconstruction d'image, pourrait améliorer la fluidité du jeu sans nécessiter une carte graphique beaucoup plus puissante et coûteuse. Le fabricant prévoit également de développer ses propres technologies de mise à l'échelle d'image et de nouvelles versions de la PlayStation Spectral Super Resolution. L'ensemble de ces innovations devrait permettre de jouer en 4K à 120 images par seconde tout en réduisant les coûts de production du matériel. La source affirme également que l'efficacité énergétique a été abordée lors de la réunion. Sony prépare la console en tenant compte des futures réglementations énergétiques, qui pourraient notamment entrer en vigueur sur le marché européen.
Outre les modifications matérielles, des informations concernant les fonctionnalités système ont également été dévoilées. La PlayStation 6 pourrait bénéficier d'une interface utilisateur entièrement repensée et d'une prise en charge vocale plus avancée grâce à l'IA. Certaines de ces fonctionnalités pourraient fonctionner en local grâce à une quantité de RAM suffisante, bien que l'utilisation via le cloud soit également possible. Dans ce cas, les fonctionnalités d'IA les plus avancées pourraient être réservées aux abonnements PlayStation Plus les plus onéreux. Cela s'inscrirait dans la stratégie de Sony visant à renforcer l'importance des services d'abonnement et à inciter les utilisateurs à opter pour des formules haut de gamme. Comparée à la PlayStation 5, la nouvelle console peut tirer bien plus parti de l'intelligence artificielle, tant pour le rendu graphique que pour la gestion des fonctions système.
Outre les modifications matérielles, des informations concernant les fonctionnalités système ont également été dévoilées. La PlayStation 6 pourrait bénéficier d'une interface utilisateur entièrement repensée et d'une prise en charge vocale plus avancée grâce à l'IA. Certaines de ces fonctionnalités pourraient fonctionner en local grâce à une quantité de RAM suffisante, bien que l'utilisation via le cloud soit également possible. Dans ce cas, les fonctionnalités d'IA les plus avancées pourraient être réservées aux abonnements PlayStation Plus les plus onéreux. Cela s'inscrirait dans la stratégie de Sony visant à renforcer l'importance des services d'abonnement et à inciter les utilisateurs à opter pour des formules haut de gamme. Comparée à la PlayStation 5, la nouvelle console peut tirer bien plus parti de l'intelligence artificielle, tant pour le rendu graphique que pour la gestion des fonctions système.
Plus d'actualités dans cette catégorie
08-06ConsolesMicrosoft célèbre le 25e anniversaire de la Xbox. L'entreprise a dévoilé une édition spéciale de la Series X.
Poster un commentaire
Vous devez être identifié pour accéder à cette fonctionnalité