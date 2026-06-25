 Se connecter 
 Se connecter 
        
Ce lanceur Android transforme votre smartphone en Nintendo DS.
Publié le: 25/06/2026 @ 15:07:01: Par Nic007 Dans "Android"
AndroidQui n'a jamais regardé son smartphone en rêvant qu'il ait l'âme d'une Nintendo DS ? Un développeur du nom de Mr. Rubik a décidé de transformer ce souhait en une application, ou plutôt en un lanceur Android qui reproduit fidèlement l'interface des consoles DS et DSi, polices comprises. Le projet est encore en développement, mais une vidéo promotionnelle sur YouTube montre déjà quelque chose d'étonnamment abouti, à tel point qu'il fonctionne même sur l' AYN Thor , la console portable Android qui semble avoir été conçue spécifiquement pour ce type d'expérience. Le lanceur ne se contente pas de modifier l'écran d'accueil ; il affiche également les applications installées sur le téléphone , la bibliothèque de jeux DS, DSi et GBA locale, et prend en charge les packs d'icônes et les badges de notification . On peut aussi utiliser des icônes personnalisées, ce qui le rend plus flexible qu'on ne l'attendrait d'un projet de retrogaming.

Rubik affirme que l'application fonctionne entièrement hors ligne et ne comporte aucune donnée analytique ni de suivi . Dans un monde où même les lampes de poche collectent des données, c'est un véritable exploit. Parmi les prochaines fonctionnalités, on trouvera également la compatibilité avec PictoChat , la fonction de chat local de la DS originale. Cependant, elle ne fonctionnera que sur un réseau local, du moins dans la version 1.0.4 ; pas de discussions internationales avec des inconnus, juste de la pure nostalgie entre appareils à proximité. Le développeur recueille les avis de la communauté sur Discord et a déjà confirmé l'intégration d'un mode sombre parmi les nouvelles fonctionnalités en développement. Aucune date de sortie ni aucun prix n'ont été annoncés pour le moment. Quoi qu’il en soit, des projets comme celui-ci démontrent que l’écosystème Android a encore de la place pour des idées originales, loin des énièmes lanceurs minimalistes avec des widgets météo : il faut parfois remonter vingt ans en arrière pour trouver quelque chose de vraiment différent de l’ordinaire .

La PlayStation 6 misera sur l'IA »« Google ouvre le Play Store aux moyens de...
Plus d'actualités dans cette catégorie
 23-06AndroidAndroid 17 : Les utilisateurs se plaignent des performances de l'écran tactile.
 19-06AndroidAndroid 17 fait des siennes sur ces smartphones. Soyez prudents.
 17-06AndroidAndroid 17 Officiel : Toutes les nouvelles fonctionnalités pour les utilisateurs et les développeurs
 10-06AndroidAndroid Auto transformera vos PDF en livres audio. Votre voiture vous lira les documents.
 02-06AndroidAndroid 17 Beta 4.1 est disponible : voici les correctifs apportés avant la sortie de la version stable.
Poster un commentaire
Vous devez être identifié pour accéder à cette fonctionnalité

Utilisateur
Mot de passe
 
 Forum - Derniers messages
Réseaux et Télécom
Edpnet
Bavardages
Séries TV, vous regardez quoi?
Bavardages
Aujourd'hui, je rénove ou je construis ^^
Informations
Besoin d’avis sur l’UX de mon mini-projet web (et plus globalement sur ce qui vous rebute sur un site) ?
Software
problème sur windows 10
Réseaux et Télécom
Problème wifi (POE)
Software
Postfix - Need help
Bavardages
Oh râge oh désespoir !
Programmation
Enregistrement client et envoi mail
Software
SÉCURITÉ MACBOOK
  Actualités - Archives
 Consoles25-06
La PlayStation 6 misera sur l'IA
 Android25-06
Ce lanceur Android transforme votre smartphone en Nintendo DS.
 Google25-06
Google ouvre le Play Store aux moyens de paiement alternatifs : frais réduits et nouvelles pages de paiement
 Matériel25-06
Les géants de l'IA réservent de la mémoire jusqu'en 2030.
 Programmation25-06
Anthropic accuse Alibaba de vol massif de données d'IA.
 Informaticien.be
L'actualité informatique belge depuis 2002. Suivez les dernières nouvelles tech, articles et reviews.
 Liens
 Actualités
 Articles
 Forum
 Logithèque
 Blogs
 Akretio Network
 Akretio
 Freedelity
 KelCommerce
 Verixi
 Manuka Europe
 Contact
 Contactez-nous
 A propos
 Publicité
 Publier votre communiqué
 Flux RSS
Informaticien.be - © 2002-2026 Akretio SRL  - Generated via Kelare Haut de page