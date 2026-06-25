Ce lanceur Android transforme votre smartphone en Nintendo DS.

Qui n'a jamais regardé son smartphone en rêvant qu'il ait l'âme d'une Nintendo DS ? Un développeur du nom de Mr. Rubik a décidé de transformer ce souhait en une application, ou plutôt en un lanceur Android qui reproduit fidèlement l'interface des consoles DS et DSi, polices comprises. Le projet est encore en développement, mais une vidéo promotionnelle sur YouTube montre déjà quelque chose d'étonnamment abouti, à tel point qu'il fonctionne même sur l' AYN Thor , la console portable Android qui semble avoir été conçue spécifiquement pour ce type d'expérience. Le lanceur ne se contente pas de modifier l'écran d'accueil ; il affiche également les applications installées sur le téléphone , la bibliothèque de jeux DS, DSi et GBA locale, et prend en charge les packs d'icônes et les badges de notification . On peut aussi utiliser des icônes personnalisées, ce qui le rend plus flexible qu'on ne l'attendrait d'un projet de retrogaming.
Rubik affirme que l'application fonctionne entièrement hors ligne et ne comporte aucune donnée analytique ni de suivi . Dans un monde où même les lampes de poche collectent des données, c'est un véritable exploit. Parmi les prochaines fonctionnalités, on trouvera également la compatibilité avec PictoChat , la fonction de chat local de la DS originale. Cependant, elle ne fonctionnera que sur un réseau local, du moins dans la version 1.0.4 ; pas de discussions internationales avec des inconnus, juste de la pure nostalgie entre appareils à proximité. Le développeur recueille les avis de la communauté sur Discord et a déjà confirmé l'intégration d'un mode sombre parmi les nouvelles fonctionnalités en développement. Aucune date de sortie ni aucun prix n'ont été annoncés pour le moment. Quoi qu’il en soit, des projets comme celui-ci démontrent que l’écosystème Android a encore de la place pour des idées originales, loin des énièmes lanceurs minimalistes avec des widgets météo : il faut parfois remonter vingt ans en arrière pour trouver quelque chose de vraiment différent de l’ordinaire .
Rubik affirme que l'application fonctionne entièrement hors ligne et ne comporte aucune donnée analytique ni de suivi . Dans un monde où même les lampes de poche collectent des données, c'est un véritable exploit. Parmi les prochaines fonctionnalités, on trouvera également la compatibilité avec PictoChat , la fonction de chat local de la DS originale. Cependant, elle ne fonctionnera que sur un réseau local, du moins dans la version 1.0.4 ; pas de discussions internationales avec des inconnus, juste de la pure nostalgie entre appareils à proximité. Le développeur recueille les avis de la communauté sur Discord et a déjà confirmé l'intégration d'un mode sombre parmi les nouvelles fonctionnalités en développement. Aucune date de sortie ni aucun prix n'ont été annoncés pour le moment. Quoi qu’il en soit, des projets comme celui-ci démontrent que l’écosystème Android a encore de la place pour des idées originales, loin des énièmes lanceurs minimalistes avec des widgets météo : il faut parfois remonter vingt ans en arrière pour trouver quelque chose de vraiment différent de l’ordinaire .
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