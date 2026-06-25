Google ouvre le Play Store aux moyens de paiement alternatifs : frais réduits et nouvelles pages de paiement

Le Play Store s'apprête à révolutionner le paiement des applications et abonnements sur Android. Google a officiellement annoncé son ouverture aux systèmes de paiement alternatifs : les développeurs pourront proposer leurs propres réseaux de paiement ou rediriger les utilisateurs directement vers leurs sites web pour finaliser leurs achats. Rien de révolutionnaire en théorie, mais en pratique, ce changement pourrait impacter chacun de nos achats numériques sur nos smartphones. Cette décision ne sort pas de nulle part : elle est le fruit d’années de pressions juridiques et réglementaires, notamment en Europe. Et les détails, comme toujours, sont plus intéressants que le titre. L'élément central de cette nouvelle fonctionnalité est l' écran de sélection du mode de paiement : au lieu de l'interface standard de facturation Google Play, les utilisateurs verront des options personnalisées par le développeur, notamment la possibilité d'être redirigés vers le site web de l'application pour finaliser la transaction. Le programme est d'ores et déjà accessible aux fournisseurs de contenu et de services numériques opérant aux États-Unis, au Royaume-Uni et dans les pays de l'Espace économique européen .
Dans le même temps, Google remanie également sa structure de commissions . À compter du 30 juin 2026, sur les marchés mentionnés, le pourcentage traditionnel perçu par Google sera scindé en deux : des frais de service de 10 % sur le premier million de dollars de revenus annuels (y compris pour les abonnements à renouvellement automatique) et des frais de facturation supplémentaires de 5 % , appliqués uniquement si le développeur utilise Google Play Billing. Les développeurs qui optent pour d’autres systèmes de paiement ou qui font référence à leur application sur le Web sont exemptés de ces frais supplémentaires. Concrètement, Google dissocie la valeur de sa plateforme (distribution, visibilité, sécurité) de celle de son système de paiement, et met les deux services en concurrence. Cela incite concrètement les développeurs à explorer des solutions alternatives.
Le déploiement géographique est échelonné : États-Unis, Royaume-Uni et EEE d’ici le 30 juin 2026, Australie d’ici le 30 septembre 2026, Japon et Corée du Sud d’ici la fin de 2026 et le reste du monde d’ici septembre 2027. Google justifie ce calendrier progressif par la nécessité d’obtenir les autorisations réglementaires locales. Pour les utilisateurs finaux, le changement le plus visible sera l'affichage de différents écrans de paiement selon l'application, avec des redirections possibles vers des sites externes. Un peu comme ce qui se passe déjà sur certains services qui contournent le système d'achat intégré, mais cette fois-ci de manière officielle et avec une expérience utilisateur dédiée.
Dans le même temps, Google remanie également sa structure de commissions . À compter du 30 juin 2026, sur les marchés mentionnés, le pourcentage traditionnel perçu par Google sera scindé en deux : des frais de service de 10 % sur le premier million de dollars de revenus annuels (y compris pour les abonnements à renouvellement automatique) et des frais de facturation supplémentaires de 5 % , appliqués uniquement si le développeur utilise Google Play Billing. Les développeurs qui optent pour d’autres systèmes de paiement ou qui font référence à leur application sur le Web sont exemptés de ces frais supplémentaires. Concrètement, Google dissocie la valeur de sa plateforme (distribution, visibilité, sécurité) de celle de son système de paiement, et met les deux services en concurrence. Cela incite concrètement les développeurs à explorer des solutions alternatives.
Le déploiement géographique est échelonné : États-Unis, Royaume-Uni et EEE d’ici le 30 juin 2026, Australie d’ici le 30 septembre 2026, Japon et Corée du Sud d’ici la fin de 2026 et le reste du monde d’ici septembre 2027. Google justifie ce calendrier progressif par la nécessité d’obtenir les autorisations réglementaires locales. Pour les utilisateurs finaux, le changement le plus visible sera l'affichage de différents écrans de paiement selon l'application, avec des redirections possibles vers des sites externes. Un peu comme ce qui se passe déjà sur certains services qui contournent le système d'achat intégré, mais cette fois-ci de manière officielle et avec une expérience utilisateur dédiée.
Plus d'actualités dans cette catégorie
Poster un commentaire
Vous devez être identifié pour accéder à cette fonctionnalité