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Anthropic accuse Alibaba de vol massif de données d'IA.
Publié le: 25/06/2026 @ 14:36:52: Par Nic007 Dans "Programmation"
ProgrammationLa rivalité entre les États-Unis et la Chine dans le domaine de l'intelligence artificielle s'intensifie. Cette fois-ci, Anthropic a formulé des accusations particulièrement graves contre le géant chinois Alibaba. Selon l'entreprise américaine, des opérateurs liés à la plateforme auraient mené la plus grande opération d'exploration de données par IA jamais connue. Ces allégations ont émergé presque simultanément avec le dévoilement d'un nouveau système chinois conçu pour détecter les failles de sécurité. Pékin n'a jamais caché son désir de créer une alternative à l'un des outils de cybersécurité les plus avancés développés en Occident. D'après les informations communiquées par Anthropic aux sénateurs américains, des opérateurs affiliés à Alibaba auraient utilisé environ 25 000 faux comptes pour communiquer avec le modèle d'intelligence artificielle Claude. Entre fin avril et début juin, le nombre d'interactions a atteint 28,8 millions. L'entreprise affirme qu'il s'agissait d'une opération de grande envergure visant à s'approprier les capacités de Claude. Dans une lettre adressée aux membres de la commission bancaire du Sénat, Anthropic a qualifié ces agissements de la plus importante attaque de ce type jamais perpétrée. L'entreprise américaine pense que l'objectif était peut-être la distillation de modèles. Cette technique consiste à entraîner un système d'IA moins performant sur les réponses générées par un modèle plus avancé. Cela lui permet d'accélérer le développement de ses propres solutions sans supporter l'intégralité des coûts de la recherche.

Le système Mythos Preview suscite une inquiétude particulière chez les experts américains. Il s'agit d'un modèle spécialisé développé par Anthropic pour détecter les failles de sécurité et analyser automatiquement les vulnérabilités logicielles. Depuis son lancement en avril, le système a suscité un vif intérêt auprès des agences de sécurité et de la communauté de la cybersécurité. D'après des rapports antérieurs, lors des tests menés dans le cadre du projet Glasswing, le modèle a été conçu pour détecter les vulnérabilités des systèmes hautement protégés utilisés par les institutions américaines. Plus de 200 des plus grandes entreprises technologiques ont participé au projet, en fournissant leur propre infrastructure de test. Des auditions au Congrès ont même révélé que Mythos pouvait identifier des vulnérabilités dans des systèmes gouvernementaux classifiés en quelques heures seulement. Ces révélations ont suscité un débat sur la sécurité nationale et les risques liés à la diffusion incontrôlée de telles technologies.

Anthropic a déjà accusé des entités chinoises de tenter d'obtenir des données de Claude. En février, la société a signalé des activités similaires, qui auraient été menées par la start-up DeepSeek et les laboratoires d'IA Moonshot et MiniMax. D'après les représentants de l'entreprise, l'ampleur et la sophistication de ces opérations ne cessent de croître. De ce fait, les systèmes d'intelligence artificielle deviennent un nouveau terrain d'affrontement géopolitique entre Washington et Pékin. Les chatbots et la génération de texte ne sont plus les seules options en jeu. Les modèles capables de détecter automatiquement les vulnérabilités, d'analyser le code et de soutenir les cyberopérations prennent une importance croissante.
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