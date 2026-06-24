MediaTek va augmenter le prix de son processeur phare.

D'après des sources internes, MediaTek s'apprête à augmenter le prix de son prochain processeur phare. Le Dimensity 9600 Pro devrait coûter environ 216 dollars, un prix nettement supérieur à celui de la génération précédente. Le Dimensity 9500, la puce phare actuelle de la marque, est vendu aux alentours de 180 dollars, ce qui signifie que le nouveau modèle sera 20 % plus cher. Cette hausse est attribuée à la demande accrue de nouveaux smartphones et à l'amélioration de la conjoncture sur les marchés émergents. Toutefois, les raisons de cette augmentation restent floues, car la pénurie de puces mémoire a paradoxalement entraîné une baisse significative des ventes de smartphones. Selon ces mêmes sources, deux versions du processeur seraient prévues : une version standard et une version plus performante, baptisée Pro. La version Pro utiliserait le procédé N2P (2 nm) de TSMC et prendrait en charge la mémoire LPDDR6, plus rapide, tandis que la version standard conserverait le procédé N2 et la mémoire LPDDR5X.
La prise en charge du stockage UFS 5.0, un GPU Arm Magni mis à jour et des capacités d'IA améliorées sont également attendus. Le passage à une gravure en 2 nanomètres offre par ailleurs une efficacité énergétique accrue et des performances de pointe supérieures, un point crucial pour les fabricants de smartphones haut de gamme. Seul bémol : une telle augmentation de prix se traduira probablement par une légère hausse du coût des smartphones eux-mêmes, déjà assez onéreux en raison de la RAM et du stockage interne. De ce fait, les smartphones haut de gamme devraient encore coûter quelques pourcents de plus.
La prise en charge du stockage UFS 5.0, un GPU Arm Magni mis à jour et des capacités d'IA améliorées sont également attendus. Le passage à une gravure en 2 nanomètres offre par ailleurs une efficacité énergétique accrue et des performances de pointe supérieures, un point crucial pour les fabricants de smartphones haut de gamme. Seul bémol : une telle augmentation de prix se traduira probablement par une légère hausse du coût des smartphones eux-mêmes, déjà assez onéreux en raison de la RAM et du stockage interne. De ce fait, les smartphones haut de gamme devraient encore coûter quelques pourcents de plus.
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