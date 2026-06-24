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L'iPhone Fold présente des problèmes majeurs au niveau de sa charnière.
Publié le: 24/06/2026 @ 17:27:09: Par Nic007 Dans "Apple"
AppleSelon The Elec, la première phase de production pilote de l'iPhone Fold a débuté en avril dernier, et des sources internes indiquent que l'appareil a passé avec succès tous les tests clés. Apple semble désormais préparer avec confiance son premier smartphone pliable haut de gamme à la production en série : les premières estimations font état de 3 millions de dalles OLED déjà réservées pour le premier lot d'iPhone Fold. Cependant, la production d'écrans haut de gamme ne semble pas avoir constitué le principal défi de l'entreprise.

Les principaux défis concernaient la charnière en métal liquide imprimée en 3D. La qualité de cette charnière est cruciale, non seulement pour la sensation d'ouverture et de fermeture du smartphone pliable, mais aussi pour la visibilité du pli sur l'écran. Apple a insisté sur la réduction maximale de ce pli, ce qui a nécessité d'importants efforts d'ingénierie – d'autres fabricants font des compromis sur ce point. Cependant, la société n'a pas encore réussi à concevoir une charnière satisfaisante. Selon une source interne, la charnière du smartphone émettait des bruits étranges après les tests de résistance. De plus, à certaines étapes de l'assemblage, les tolérances étaient plus élevées que prévu, augmentant ainsi le taux de défauts. La plupart de ces problèmes sont actuellement en cours de résolution par les ingénieurs d'Apple, mais si la charnière n'est pas parfaitement au point pour la sortie cet automne, le modèle sera tout simplement reporté d'un an. Cette mesure est nécessaire pour éviter tout problème majeur avec le nouveau fleuron de la marque.
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