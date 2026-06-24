Test Dragon is Dead (Nintendo Switch) - De la vie à la mort du dragon.

Publié le: 24/06/2026 @ 17:21:04: Par Nic007 Dans "Jeux Vidéos"
Dragon is Dead nous plonge dans un monde de dark fantasy aux influences soulsiennes, le tout en pixel art à défilement droit, avec ce petit côté Metroidvania que nous apprécions tant. Pour faciliter l'apprentissage, les développeurs ont même intégré des mécaniques de roguelike : à la mort du protagoniste, une partie des ressources obtenues nous est rendue sans possibilité de les récupérer. Le Grand Dragon Noir Guernian est mort, et avec lui les rêves et les espoirs de l'humanité. Après sa chute, des hordes de démons et un miasme maudit sévissent à travers le monde, jetant de graves ombres sur l'avenir de l'humanité, plongée dans une guerre constante et sans défense. Le héros arrive, choisi par les Dieux Lu, Harnia et Ashuran, qui donnent à cet « sans nom » le suffixe de Successeur : il s'agit en réalité d'un guerrier immortel, destiné à accroître sa force à chaque fois qu'il perd la vie. Concept de base des jeux roguelike où chaque mort correspond à une amélioration de personnage, l'histoire devient alors simple : le but est de terminer une partie entière sans mourir , en passant par des carrefours et des villes dédiées où nous pouvons améliorer notre Successeur comme nous le jugeons le plus approprié. Au cours des événements, nous sauverons d'innombrables PNJ qui nous aideront dans les HUBS de jeu, où nous pourrons non seulement faire une pause dans le combat, mais aussi réfléchir aux choix à faire et aux compétences qui nous caractérisent le mieux.
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