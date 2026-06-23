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Test Xenoblade Chronicles : Definitive Edition - Nintendo Switch 2 Edition
Publié le: 23/06/2026 @ 17:18:23: Par Nic007 Dans "Jeux Vidéos"
Jeux VidéosLors de la septième génération de consoles, les jeux de rôles japonais semblaient rencontrer une période de fortes turbulences. Même le blockbuster Final Fantasy XIII avait divisé les critiques, nombreux étant les joueurs à trouver l'aventure trop linéaire et trop tournée vers l'action. Conçu par Tetsuya Takahashi (qui s'était illustré sur Xenogears et Xenosaga), le jeu Xenoblade Chronicles de Monolith Software vous entraîne dans les vastes contrées de Bionis et Mekonis, le décor d'une guerre interminable opposant les Mekons (une race de machines) et les Homz (des êtres humains). Le monde dans lequel Shulk vit s'appelle Bionis et est le cadavre d'un énorme Titan, entré en bataille avec un autre de ses congénères nommé Mekonis il y a de nombreuses années. Lorsque les deux Titans ont finalement rendu l'âme, la vie a commencé à se former. Sur le corps de Bionis sont venus les Homz, des créatures humanoïdes, et sur le corps de Mekonis sont apparus les Mekons qui ressemblaient à des robots. Les Mekons ont commencé à attaquer les Homz, mais après une longue bataille, les Homs ont réussi à chasser les Mekons de Bionis grâce à la mystique épée Monado, l'unique arme pouvant lutter contre les Mekons. Cependant, la paix est brutalement perturbée lorsque les Mekons envahissent à nouveau Bionis et tentent d'exterminer les Homz. Dans ce contexte pour le moins délicat, nous suivons les tribulations du jeune Shulk sur Colony 9, seule personne capable de manier Monado, bien décider à découvrir les vraies pouvoirs de l'épée et d'arrêter les Mekons une fois pour toutes.

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