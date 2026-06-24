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Google Meet fonctionne désormais sur Safari sans avoir à installer l'application.
Publié le: 24/06/2026 @ 14:50:20: Par Nic007 Dans "Google"
GoogleCombien de fois avez-vous reçu un lien pour une réunion Google Meet et dû installer l'application en urgence pour participer à un seul appel ? Ce ne sera plus le cas , du moins sur iPhone et iPad. Google vient d'activer la possibilité d' accéder à Meet directement depuis Safari , sans aucun téléchargement. Ce qui est étonnant, c'est que Meet a été conçu comme un service web , mais que jusqu'à présent, les utilisateurs d'appareils iOS étaient obligés de passer par l'application dédiée ou par Gmail . Une contradiction que Google a mis un certain temps à résoudre. Ce changement est effectif dès aujourd'hui et concerne tous les navigateurs iOS, et pas seulement Safari : Apple exigeant que tous les navigateurs utilisent le moteur WebKit, la compatibilité s'applique donc à tous les navigateurs installés sur l'iPhone . Il suffit d'ouvrir le lien de la réunion et de la rejoindre. Les personnes ne possédant pas de compte Google peuvent simplement indiquer leur nom pour demander l'accès à l'appel.

Il est important de noter que le déploiement est en cours et que la nouvelle fonctionnalité n'est peut-être pas encore visible pour tous : si l'ouverture d'un lien Meet vous demande toujours d'ouvrir l'application, c'est normal. Cependant, si ni Meet ni Gmail ne sont installés, le nouveau processus de navigation devrait démarrer automatiquement . Sur le papier, il s'agit d'une petite mise à jour, mais elle résout un vrai problème pour tous ceux qui utilisent Google Meet occasionnellement sur iPhone et qui ne souhaitent pas installer une autre application.
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