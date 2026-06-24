Google Meet fonctionne désormais sur Safari sans avoir à installer l'application.

Combien de fois avez-vous reçu un lien pour une réunion Google Meet et dû installer l'application en urgence pour participer à un seul appel ? Ce ne sera plus le cas , du moins sur iPhone et iPad. Google vient d'activer la possibilité d' accéder à Meet directement depuis Safari , sans aucun téléchargement. Ce qui est étonnant, c'est que Meet a été conçu comme un service web , mais que jusqu'à présent, les utilisateurs d'appareils iOS étaient obligés de passer par l'application dédiée ou par Gmail . Une contradiction que Google a mis un certain temps à résoudre. Ce changement est effectif dès aujourd'hui et concerne tous les navigateurs iOS, et pas seulement Safari : Apple exigeant que tous les navigateurs utilisent le moteur WebKit, la compatibilité s'applique donc à tous les navigateurs installés sur l'iPhone . Il suffit d'ouvrir le lien de la réunion et de la rejoindre. Les personnes ne possédant pas de compte Google peuvent simplement indiquer leur nom pour demander l'accès à l'appel.
Il est important de noter que le déploiement est en cours et que la nouvelle fonctionnalité n'est peut-être pas encore visible pour tous : si l'ouverture d'un lien Meet vous demande toujours d'ouvrir l'application, c'est normal. Cependant, si ni Meet ni Gmail ne sont installés, le nouveau processus de navigation devrait démarrer automatiquement . Sur le papier, il s'agit d'une petite mise à jour, mais elle résout un vrai problème pour tous ceux qui utilisent Google Meet occasionnellement sur iPhone et qui ne souhaitent pas installer une autre application.
Il est important de noter que le déploiement est en cours et que la nouvelle fonctionnalité n'est peut-être pas encore visible pour tous : si l'ouverture d'un lien Meet vous demande toujours d'ouvrir l'application, c'est normal. Cependant, si ni Meet ni Gmail ne sont installés, le nouveau processus de navigation devrait démarrer automatiquement . Sur le papier, il s'agit d'une petite mise à jour, mais elle résout un vrai problème pour tous ceux qui utilisent Google Meet occasionnellement sur iPhone et qui ne souhaitent pas installer une autre application.
Plus d'actualités dans cette catégorie
16-06GoogleGoogle Earth propose désormais un simulateur de vol gratuit directement dans votre navigateur
Poster un commentaire
Vous devez être identifié pour accéder à cette fonctionnalité