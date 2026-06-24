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Chrome 150 : La fonction de remplissage automatique s'intègre à Google Wallet
Publié le: 24/06/2026 @ 14:49:10: Par Nic007 Dans "Navigateurs"
NavigateursRemplir des formulaires en ligne est une tâche fastidieuse, et Google le sait. Avec Chrome 150, le remplissage automatique devient plus intelligent grâce à une intégration plus poussée avec Google Wallet : désormais, le navigateur peut utiliser directement les données de votre portefeuille numérique pour remplir automatiquement les champs des formulaires web. La nouveauté la plus intéressante concerne les pièces d'identité : permis de conduire, passeports et même le numéro de voyageur connu (utilisé dans les programmes de pré-enregistrement des aéroports) deviennent des données exploitables pour le remplissage automatique. En bref, il ne s'agit plus seulement de votre nom et de votre adresse, mais d'informations que vous deviez jusqu'à récemment rechercher physiquement dans votre portefeuille.

Le principe est simple : si Chrome détecte que vous saisissez des données déjà enregistrées dans Google Wallet, il vous le propose automatiquement. Si vous saisissez un document sur un site web pour la première fois, le navigateur vous propose de l'enregistrer directement dans Wallet pour une utilisation ultérieure. Google précise que les données ne sont enregistrées et compilées qu'avec votre consentement explicite et que les informations sensibles sont chiffrées. En matière de gestion des données , tout se passe via les paramètres de Google Wallet : lorsque vous ouvrez un compte, comme votre carte d'identité numérique, vous trouverez l'option « Utiliser le compte privé pour tous les services Google » en bas de la page. Ce n'est pas le système le plus intuitif, mais au moins il existe.

Chrome 150 sur Android s'accompagne également d'un menu « Saisie automatique et mots de passe » remanié, qui remplace l'ancien menu « Mots de passe et saisie automatique » et organise les données en trois catégories claires :

- Gestionnaire de mots de passe Google : mots de passe et clés d’accès
- Paiements : cartes de crédit et de débit, IBAN, cartes de fidélité
- Documents d'identité : permis de conduire, cartes d'identité, passeports
- La prise en charge de types de données plus complexes , tels que les détails de vol, les plaques d'immatriculation des véhicules et les codes VIN, est déjà disponible sur ordinateur depuis l'année dernière et arrive désormais également sur Android et iOS.
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