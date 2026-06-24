iOS 27 bêta 2 est disponible : toutes les nouvelles fonctionnalités par rapport à la première bêta

Apple a publié la bêta 2 d'iOS 27 pour les développeurs inscrits, la première mise à jour depuis la présentation de la bêta 1 lors de la WWDC. Il est encore trop tôt pour l'installer sur votre iPhone principal, mais les nouvelles fonctionnalités de ces versions préliminaires donnent un aperçu de ce que l'on retrouvera dans la version stable de septembre , ainsi que sur les nouveaux iPhone. Comme toujours, les premières versions bêta comportent des bugs, des problèmes d'autonomie et des incompatibilités avec certaines applications ; nous le précisons pour ceux qui seraient tentés de mettre à jour immédiatement leur appareil principal. Ceci étant dit, voyons les nouveautés et les changements par rapport à la première version bêta.
D'après les premiers testeurs, Siri AI est nettement plus rapide, un signe encourageant étant donné que la nouvelle intelligence de l'assistant est au cœur d' iOS 27. Toujours dans Siri, la fonctionnalité d'aperçu de la voix expressive affiche désormais les options Rythme et Expressivité comme « bientôt disponibles » ; elles ne sont pas encore actives, mais au moins elles apparaissent dans l'interface. L’une des nouveautés les plus pratiques concerne le clavier logiciel sur iPhone et iPad : la suggestion « Écrire avec Siri » remplace les outils d’écriture, accentuant ainsi l’intégration avec l’assistant IA. Quiconque utilise fréquemment la dictée ou la réécriture de texte le remarquera immédiatement.
Côté connectivité, RCS dans Messages s'enrichit de réponses intégrées et d'autres fonctionnalités qui rapprochent l'expérience d'iMessage. Ce n'est pas encore tout à fait le cas, mais l'écart se réduit. Retrouvez tous les détails sur les innovations RCS dans l'article original sur 9to5Mac . La duplication d'écran iPhone entre iOS 27 et macOS 27 Golden Gate est désormais plus fiable : la bêta 1 présentait des problèmes de plantage, mais le redimensionnement des applications et le retour à la taille d'origine de l'iPhone fonctionnent mieux. Il s'agit d'une correction très attendue par les utilisateurs qui utilisent cette fonctionnalité au quotidien.
Deux correctifs spécifiques au matériel :
- Les AirPods Max 2 peuvent enfin être mis à jour, résolvant ainsi un problème qui empêchait les utilisateurs de la bêta 1.
- L'application Maison d'Apple vous permet désormais de mettre à jour votre Apple TV 4K à distance, comme vous le faisiez avec le HomePod.
I l convient de rappeler que toutes les fonctionnalités d'iOS 27 ne sont pas disponibles sur tous les iPhone : il fonctionne sur l'iPhone 11 et les modèles ultérieurs (et sur l'iPhone SE de deuxième génération et les modèles suivants), mais les fonctionnalités de Siri AI et d'Apple Intelligence nécessitent un matériel plus récent. Il y a aussi le problème du blocage de l'IA de Siri lié au DMA , ce qui rend ces innovations encore plus inaccessibles pour nous.
La version bêta publique devrait arriver en juillet, et la version stable est prévue pour septembre.
D'après les premiers testeurs, Siri AI est nettement plus rapide, un signe encourageant étant donné que la nouvelle intelligence de l'assistant est au cœur d' iOS 27. Toujours dans Siri, la fonctionnalité d'aperçu de la voix expressive affiche désormais les options Rythme et Expressivité comme « bientôt disponibles » ; elles ne sont pas encore actives, mais au moins elles apparaissent dans l'interface. L’une des nouveautés les plus pratiques concerne le clavier logiciel sur iPhone et iPad : la suggestion « Écrire avec Siri » remplace les outils d’écriture, accentuant ainsi l’intégration avec l’assistant IA. Quiconque utilise fréquemment la dictée ou la réécriture de texte le remarquera immédiatement.
Côté connectivité, RCS dans Messages s'enrichit de réponses intégrées et d'autres fonctionnalités qui rapprochent l'expérience d'iMessage. Ce n'est pas encore tout à fait le cas, mais l'écart se réduit. Retrouvez tous les détails sur les innovations RCS dans l'article original sur 9to5Mac . La duplication d'écran iPhone entre iOS 27 et macOS 27 Golden Gate est désormais plus fiable : la bêta 1 présentait des problèmes de plantage, mais le redimensionnement des applications et le retour à la taille d'origine de l'iPhone fonctionnent mieux. Il s'agit d'une correction très attendue par les utilisateurs qui utilisent cette fonctionnalité au quotidien.
Deux correctifs spécifiques au matériel :
- Les AirPods Max 2 peuvent enfin être mis à jour, résolvant ainsi un problème qui empêchait les utilisateurs de la bêta 1.
- L'application Maison d'Apple vous permet désormais de mettre à jour votre Apple TV 4K à distance, comme vous le faisiez avec le HomePod.
I l convient de rappeler que toutes les fonctionnalités d'iOS 27 ne sont pas disponibles sur tous les iPhone : il fonctionne sur l'iPhone 11 et les modèles ultérieurs (et sur l'iPhone SE de deuxième génération et les modèles suivants), mais les fonctionnalités de Siri AI et d'Apple Intelligence nécessitent un matériel plus récent. Il y a aussi le problème du blocage de l'IA de Siri lié au DMA , ce qui rend ces innovations encore plus inaccessibles pour nous.
La version bêta publique devrait arriver en juillet, et la version stable est prévue pour septembre.
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