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Une tendance virale sur TikTok contribue à l'entraînement de l'IA
Publié le: 24/06/2026 @ 14:45:03: Par Nic007 Dans "Social"
SocialLes experts en intelligence artificielle mettent en garde contre une tendance populaire sur les réseaux sociaux qui pourrait fournir aux entreprises technologiques des données d'entraînement parmi les plus précieuses. Il s'agit de vidéos virales où les utilisateurs prononcent la même phrase en y insufflant diverses émotions : sarcasme, colère, tendresse, enthousiasme, etc. Ces vidéos cumulent des millions de vues sur TikTok, Instagram et YouTube Shorts. Les experts estiment qu'elles peuvent également servir un autre objectif : alimenter gratuitement le développement de l'intelligence artificielle émotionnelle. Le principe est simple : les utilisateurs répètent plusieurs fois la même phrase, en ne variant que leur ton et leur intonation. Une même phrase peut paraître encourageante, ironique, séductrice ou agressive. C’est cette diversité qui attire le public. Nombre de ces vidéos sont humoristiques, et leurs créateurs eux-mêmes éclatent souvent de rire en mimant les différentes émotions. Ces courtes vidéos se propagent rapidement en ligne, générant des centaines de milliers de réactions. D'après les experts, ce format constitue un matériau exceptionnellement attractif pour les systèmes d'intelligence artificielle.

Clara Fulks, spécialiste de l'éthique numérique et PDG du cabinet de conseil North Star Strategies, souligne que les grandes entreprises technologiques s'efforcent depuis longtemps d'entraîner des algorithmes à reconnaître correctement les émotions. Elle insiste sur le fait que la popularité de cette tendance n'est pas le fruit du hasard. Les enregistrements montrent des milliers de personnes différentes prononçant des phrases identiques, mais avec des intonations, des débits et des expressions différents. Ce type de données peut s'avérer extrêmement précieux pour l'entraînement des modèles de reconnaissance des émotions. Olga Kokhan, fondatrice de Tinkogroup, une entreprise spécialisée dans les données pour les systèmes d'IA, partage un avis similaire. Selon elle, les vidéos virales illustrent l'un des plus grands défis de l'intelligence artificielle : comprendre que le sens ne se limite pas aux mots. Un même message peut exprimer de l'inquiétude, de la colère ou de la moquerie. Pour les humains, déchiffrer les intentions d'un locuteur est généralement aisé. Les algorithmes, quant à eux, peinent encore à y parvenir.
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