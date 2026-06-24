Firefox corrige des problèmes de performance et de lecture vidéo

Mozilla a publié une nouvelle mise à jour de Firefox, la version 152.0.2. Cette version n'introduit aucune nouvelle fonctionnalité, mais se concentre sur la correction de bogues apparus dans les mises à jour précédentes. Il s'agit du deuxième correctif publié en peu de temps. La version 152.0.1 a été publiée il y a quelques jours, corrigeant un problème provoquant le plantage de Firefox sur les ordinateurs équipés de processeurs Intel Raptor Lake. Cette mise à jour inclut quatre correctifs supplémentaires concernant la localisation, la lecture multimédia et les performances. L'une de ces corrections résout un bug qui pouvait entraîner l'affichage de texte d'espace réservé au lieu des noms corrects dans certains en-têtes des paramètres du navigateur, et ce, dans certaines versions linguistiques. Mozilla a également corrigé un problème qui empêchait systématiquement le changement de langue du contenu de la page Nouvel onglet après une modification de la langue de l'interface du navigateur.
Une autre correction concerne la lecture de certains fichiers MP4. Dans la version précédente, certaines vidéos pouvaient ne pas se lire correctement en raison d'un bug introduit lors de modifications antérieures du code. Le développeur a également abordé un problème affectant les performances de certains sites web qui effectuent simultanément plusieurs opérations de chiffrement et de déchiffrement de données. Mozilla cite notamment des services comme Proton Drive, où les utilisateurs ont pu constater des ralentissements du navigateur lors de la manipulation de fichiers chiffrés.
La mise à jour Firefox 152.0.2 est en cours de déploiement auprès des utilisateurs du canal Release. Mozilla indique que cette nouvelle version sera progressivement disponible sur les ordinateurs au cours des prochaines heures. Le package peut également être téléchargé depuis les serveurs FTP du développeur et sera bientôt disponible sur le site web officiel et sur le Microsoft Store.
Une autre correction concerne la lecture de certains fichiers MP4. Dans la version précédente, certaines vidéos pouvaient ne pas se lire correctement en raison d'un bug introduit lors de modifications antérieures du code. Le développeur a également abordé un problème affectant les performances de certains sites web qui effectuent simultanément plusieurs opérations de chiffrement et de déchiffrement de données. Mozilla cite notamment des services comme Proton Drive, où les utilisateurs ont pu constater des ralentissements du navigateur lors de la manipulation de fichiers chiffrés.
La mise à jour Firefox 152.0.2 est en cours de déploiement auprès des utilisateurs du canal Release. Mozilla indique que cette nouvelle version sera progressivement disponible sur les ordinateurs au cours des prochaines heures. Le package peut également être téléchargé depuis les serveurs FTP du développeur et sera bientôt disponible sur le site web officiel et sur le Microsoft Store.
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