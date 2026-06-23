L'euro numérique se rapproche. L'Europe souhaite s'affranchir des paiements par VISA et Mastercard.

L'Europe franchit une nouvelle étape vers la création de son propre système de paiements numériques. La Banque centrale européenne vient de recevoir un soutien important du Parlement européen pour son projet d'euro numérique. Cette décision intervient alors que les inquiétudes concernant la dépendance aux géants américains des paiements s'accroissent dans de nombreuses capitales européennes. Si le processus législatif se déroule comme prévu, les résidents de la zone euro pourraient recevoir d'ici quelques années une forme de monnaie entièrement nouvelle, émise directement par la banque centrale. La commission économique du Parlement européen a approuvé le projet de règlement nécessaire au lancement de l'euro numérique. Il s'agit d'une étape majeure dans le développement de cette nouvelle monnaie électronique, un projet en gestation depuis six ans. La Banque centrale européenne affirme que l'euro numérique a vocation à devenir un moyen de paiement universellement accessible, permettant les transactions aussi bien en ligne que dans les commerces physiques. L'euro numérique fonctionnerait comme un portefeuille électronique proposé par les banques et les sociétés de technologie financière. Les utilisateurs pourraient y stocker des fonds garantis par la banque centrale et les utiliser comme de l'argent liquide traditionnel.
Les travaux sur ce projet se sont accélérés suite au retour de Donald Trump à la Maison-Blanche et à la détérioration des relations commerciales entre les États-Unis et l'Union européenne. On s'inquiète de plus en plus de la trop grande dépendance du secteur financier européen à l'égard des infrastructures de paiement américaines. Actuellement, la grande majorité des paiements par carte en Europe sont effectués via les réseaux Visa et Mastercard. Pour certains responsables politiques européens, cette situation représente un risque stratégique, notamment dans un contexte de tensions géopolitiques croissantes. Le projet de règlement souligne que l'euro numérique pourrait devenir un moyen de paiement paneuropéen, accessible à tous les citoyens de la zone euro, quel que soit leur pays de résidence. « L’introduction d’un euro numérique… réduirait la dépendance excessive à l’égard des fournisseurs situés hors d’Europe en devenant un moyen de paiement paneuropéen et ferait entrer la monnaie unique dans l’ère numérique, donnant aux citoyens de l’UE la liberté de choisir de payer avec la monnaie de la banque centrale dans leurs transactions quotidiennes », indique le projet de règlement.
Le chemin parcouru jusqu'ici n'a pas été facile. Ces trois dernières années ont été marquées par d'intenses différends entre la Banque centrale européenne et le secteur bancaire. Les banques craignaient que certains clients ne transfèrent leurs économies vers des portefeuilles numériques garantis par la BCE. Un tel scénario aurait pu limiter l'influence des institutions financières et perturber le fonctionnement du marché de détail. C’est pourquoi le secteur bancaire a demandé à plusieurs reprises que l’ampleur du projet soit limitée et que des limites soient introduites sur les fonds stockés. Si aucun obstacle majeur ne surgit lors de la poursuite des travaux législatifs, les négociations entre le Parlement européen, la Commission européenne et les États membres pourraient débuter dès le mois prochain. Les institutions de l'UE visent à adopter la législation définitive avant la fin de l'année. Siegbert Frank Droese, du groupe politique de droite Europe des nations souveraines au Parlement européen, a déclaré que son groupe avait voté contre la proposition, laissant entrevoir la possibilité qu'un autre vote en séance plénière du Parlement soit nécessaire.
La Banque centrale européenne prévoit de lancer un programme pilote d'un an au cours du second semestre 2027. Si les tests sont concluants, la mise en œuvre complète de l'euro numérique pourrait avoir lieu en 2029. Pour les résidents de la zone euro, il s'agirait du plus grand changement dans leur utilisation de l'argent depuis l'introduction de la monnaie unique il y a plus de vingt ans.
Les travaux sur ce projet se sont accélérés suite au retour de Donald Trump à la Maison-Blanche et à la détérioration des relations commerciales entre les États-Unis et l'Union européenne. On s'inquiète de plus en plus de la trop grande dépendance du secteur financier européen à l'égard des infrastructures de paiement américaines. Actuellement, la grande majorité des paiements par carte en Europe sont effectués via les réseaux Visa et Mastercard. Pour certains responsables politiques européens, cette situation représente un risque stratégique, notamment dans un contexte de tensions géopolitiques croissantes. Le projet de règlement souligne que l'euro numérique pourrait devenir un moyen de paiement paneuropéen, accessible à tous les citoyens de la zone euro, quel que soit leur pays de résidence. « L’introduction d’un euro numérique… réduirait la dépendance excessive à l’égard des fournisseurs situés hors d’Europe en devenant un moyen de paiement paneuropéen et ferait entrer la monnaie unique dans l’ère numérique, donnant aux citoyens de l’UE la liberté de choisir de payer avec la monnaie de la banque centrale dans leurs transactions quotidiennes », indique le projet de règlement.
Le chemin parcouru jusqu'ici n'a pas été facile. Ces trois dernières années ont été marquées par d'intenses différends entre la Banque centrale européenne et le secteur bancaire. Les banques craignaient que certains clients ne transfèrent leurs économies vers des portefeuilles numériques garantis par la BCE. Un tel scénario aurait pu limiter l'influence des institutions financières et perturber le fonctionnement du marché de détail. C’est pourquoi le secteur bancaire a demandé à plusieurs reprises que l’ampleur du projet soit limitée et que des limites soient introduites sur les fonds stockés. Si aucun obstacle majeur ne surgit lors de la poursuite des travaux législatifs, les négociations entre le Parlement européen, la Commission européenne et les États membres pourraient débuter dès le mois prochain. Les institutions de l'UE visent à adopter la législation définitive avant la fin de l'année. Siegbert Frank Droese, du groupe politique de droite Europe des nations souveraines au Parlement européen, a déclaré que son groupe avait voté contre la proposition, laissant entrevoir la possibilité qu'un autre vote en séance plénière du Parlement soit nécessaire.
La Banque centrale européenne prévoit de lancer un programme pilote d'un an au cours du second semestre 2027. Si les tests sont concluants, la mise en œuvre complète de l'euro numérique pourrait avoir lieu en 2029. Pour les résidents de la zone euro, il s'agirait du plus grand changement dans leur utilisation de l'argent depuis l'introduction de la monnaie unique il y a plus de vingt ans.
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