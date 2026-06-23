AMD publie FSR 4.1 pour Radeon RX 7000

AMD lance officiellement la technologie de mise à l'échelle d'image FSR 4.1 pour les cartes graphiques Radeon RX 7000. Grâce à cette mise à jour, les possesseurs de processeurs graphiques basés sur l'architecture RDNA 3 bénéficieront d'une qualité d'image améliorée et d'une fluidité accrue dans les jeux compatibles. AMD avait promis d'intégrer la prise en charge de FSR 4.1 aux cartes graphiques RX 7000 en mai dernier. L'entreprise avait alors annoncé une disponibilité en juillet, mais la mise à jour a finalement été déployée plus tôt que prévu. AMD prévoit d'étendre la prise en charge de cette technologie aux APU RDNA 3 ultérieurement. Selon le responsable du pôle gaming d'AMD, les développeurs travaillent actuellement sur des modèles d'apprentissage automatique légers qui permettront d'implémenter FSR 4.1 sur un plus grand nombre d'appareils.
FSR 4.1 exploite l'apprentissage automatique pour améliorer la qualité d'image et les performances, offrant des images plus nettes tout en maintenant des fréquences d'images élevées. Pour les possesseurs de cartes graphiques Radeon RX 7000, cette mise à jour représente l'une des plus importantes améliorations apportées à la plateforme logicielle ces dernières années. De plus, la prise en charge des cartes graphiques RDNA 2 est prévue pour début 2027, ce qui est également très prometteur. FSR 4.1 est actuellement disponible dans plus de 300 jeux, et cette liste ne cesse de s'allonger. AMD pourrait même surpasser NVIDIA avec DLSS à l'avenir, mais il est encore trop tôt pour le dire.
FSR 4.1 exploite l'apprentissage automatique pour améliorer la qualité d'image et les performances, offrant des images plus nettes tout en maintenant des fréquences d'images élevées. Pour les possesseurs de cartes graphiques Radeon RX 7000, cette mise à jour représente l'une des plus importantes améliorations apportées à la plateforme logicielle ces dernières années. De plus, la prise en charge des cartes graphiques RDNA 2 est prévue pour début 2027, ce qui est également très prometteur. FSR 4.1 est actuellement disponible dans plus de 300 jeux, et cette liste ne cesse de s'allonger. AMD pourrait même surpasser NVIDIA avec DLSS à l'avenir, mais il est encore trop tôt pour le dire.
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