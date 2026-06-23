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Instagram débarque sur les Samsung SmartTV
Publié le: 23/06/2026 @ 14:45:41: Par Nic007 Dans "Matériel"
MatérielInstagram débarque sur les Smart TV Samsung , et c'est un véritable événement. Dès aujourd'hui, l'application est disponible sur tous les téléviseurs Samsung vendus aux États-Unis depuis 2020 , rejoignant ainsi Amazon Fire TV et Google TV, où elle était déjà disponible. Instagram est désormais compatible avec la quasi-totalité des téléviseurs connectés du marché américain. Il s'agit bien sûr d'une information américaine, mais nous la relayons car ces développements ont tendance à nous atteindre également : il est important de comprendre où se dirige le réseau social de Meta avant qu'il ne frappe à nos portes. Cette nouveauté ne se limite pas à l'arrivée d'Instagram sur Samsung. Deux nouvelles fonctionnalités font leur apparition sur Fire TV et Google TV et vont révolutionner votre utilisation d'Instagram dans votre salon : la diffusion de Reels depuis votre téléphone vers votre téléviseur , y compris depuis l'onglet « Enregistrés », et la possibilité de regarder des Stories sur grand écran . Des chaînes thématiques organisées par centres d'intérêt sont également en cours de test , et surtout la prise en charge des vidéos horizontales : un format bien plus adapté à la télévision que les vidéos verticales natives des smartphones, qui paraissent toujours un peu bizarres sur grand écran avec ces bandes noires sur les côtés.

Meta a également annoncé travailler sur de nouveaux formats , tels que des séries courtes de type micro-dramas, des contenus longs et des diffusions en direct à la télévision. Tessa Lyons, responsable produit Instagram chez Meta, a déclaré au Hollywood Reporter que la télévision représente « la prochaine étape » pour l'application. Netflix a déjà réagi à tout cela avec un flux vertical inspiré de TikTok et des podcasts vidéo, tandis que YouTube a dépassé Netflix en tant que plateforme la plus regardée à la télévision aux États-Unis en 2025. Instagram relève ce défi fort d'une très large base de créateurs.
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