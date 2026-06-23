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Firefox 152 pour Android : Arrivée du geste de résumé de page basé sur l’IA
Publié le: 23/06/2026 @ 14:44:15: Par Nic007 Dans "Firefox"
FirefoxMozilla vient de publier Firefox 152.0 pour Android , et parmi les nouveautés, une fonctionnalité que vous n'oublierez pas : pour obtenir un résumé de la page que vous consultez grâce à l'IA, il suffit de secouer votre téléphone. Cette fonctionnalité, appelée « Résumés de page » , utilise le modèle Mistral Small 3.1 pour résumer le contenu d'une page web. Si cette méthode ne vous convainc pas, vous pouvez également utiliser la barre d'adresse ou le menu à trois points avec l'option « Résumer la page ». Avant de vous emballer, il convient de rappeler les limites concrètes de cette fonctionnalité : elle ne fonctionne qu’avec des textes de 5 000 mots maximum , elle ne permet pas de contourner le contenu payant, elle n’est pas disponible en navigation privée , les résumés ne sont disponibles qu’en anglais et Mozilla prévient que les résultats peuvent ne pas toujours être exacts. En bref, c’est un outil pratique pour les longs articles en anglais, mais son utilité est assez limitée pour ceux qui naviguent principalement en français. Cette fonction est activée par défaut : si vous vous retrouvez à résumer accidentellement des pages à chaque fois que vous marchez, vous pouvez désactiver uniquement le geste « Secouer pour résumer » ou désactiver complètement la fonction dans les Paramètres, section Résumés de pages. Le fait que Mozilla mise sur l'IA intégrée au navigateur est un signe intéressant, mais le véritable test sera de savoir si les utilisateurs utiliseront réellement cette fonctionnalité ou si elle restera une simple curiosité à montrer à ses amis.
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