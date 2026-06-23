Gemini sur Chrome : Adieu les menus contextuels : Place à la barre flottante pour l’interrogation de l’IA

Publié le: 23/06/2026 @ 14:43:24: Par Nic007 Dans "Navigateurs"
Ceux qui utilisent Gemini intégré à Chrome savent que l'interroger pour du texte sélectionné n'est pas des plus simples : il faut le sélectionner, faire un clic droit et trouver l'élément correspondant dans le menu contextuel. Google semble s'en être rendu compte et travaille à une solution plus intuitive . Dans une version de Chrome Canary , le canal expérimental du navigateur, une nouvelle barre flottante apparaît dès que l'on sélectionne du texte sur une page web. La barre d'outils comprend un bouton « Poser une question à Gemini » , ainsi que des raccourcis pour copier et partager du texte, et un menu à trois points. Ce dernier est particulièrement intéressant : un simple clic copie automatiquement le texte sélectionné dans la barre latérale de Gemini , sans aucune manipulation supplémentaire. Le menu à trois points propose deux options : « Masquer pour ce site » et « Paramètres », qui renvoie aux paramètres par défaut de Chrome.
Cette fonctionnalité est apparue dans une version de Chrome Canary, et même la mise à jour vers la dernière version du canal expérimental ne garantit pas l'affichage de la barre. Comme toujours avec Canary, la présence d'une fonctionnalité ne garantit pas son intégration dans la version stable, même si l'existence d'une page de paramètres dédiée laisse penser que son développement est bien avancé. Pour les utilisateurs de Gemini dans Chrome comme outil de recherche quotidien, il s'agirait d'une amélioration certes modeste, mais appréciable .
Cette fonctionnalité est apparue dans une version de Chrome Canary, et même la mise à jour vers la dernière version du canal expérimental ne garantit pas l'affichage de la barre. Comme toujours avec Canary, la présence d'une fonctionnalité ne garantit pas son intégration dans la version stable, même si l'existence d'une page de paramètres dédiée laisse penser que son développement est bien avancé. Pour les utilisateurs de Gemini dans Chrome comme outil de recherche quotidien, il s'agirait d'une amélioration certes modeste, mais appréciable .
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