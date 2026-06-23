Intel prépare les processeurs Raptor Lake Next HX.

Intel ne semble pas vouloir abandonner définitivement la famille Raptor Lake pour le moment. La semaine dernière, nous évoquions les processeurs Raptor Lake Next du géant de Santa Clara pour le socket LGA 1700 , et les dernières fuites indiquent que le fabricant prépare également une version améliorée de la série Raptor Lake Next HX pour ordinateurs portables, qui équiperont des machines performantes destinées aux joueurs et aux créateurs de contenu. D'après les informations qui ont fuité, le modèle le plus puissant de la nouvelle gamme comportera huit cœurs P-Core à haut rendement et seize cœurs E-Core à faible consommation. Cela représente un total de 24 cœurs et 32 threads, une configuration déjà présente sur les processeurs haut de gamme de la génération précédente. Des variantes Core 7 moins performantes, équipées de 20 ou 14 cœurs, sont également prévues. Cependant, Intel devrait se concentrer exclusivement sur la gamme HX, réputée pour son efficacité énergétique. Aucune information n'est actuellement disponible concernant les modèles des gammes H, P ou U. Le prochain processeur Raptor Lake HX utilisera la même puce monolithique, fabriquée selon le procédé Intel en 7 étapes déjà utilisé pour les processeurs de bureau Raptor Lake. Ceci se traduit par des performances élevées, mais aussi par une consommation énergétique importante. Les processeurs HX sont traditionnellement destinés au segment des ordinateurs portables haut de gamme. Concrètement, cela se traduit par un TDP de base d'environ 55 W et une consommation énergétique nettement supérieure en mode Turbo. Certains ordinateurs portables équipés de puces HX nécessitent des alimentations de plus de 300 W.
L'une des informations les plus intéressantes concerne la compatibilité avec la mémoire DDR4. Face à la hausse du prix des modules DDR5, cela pourrait constituer un argument de vente majeur pour les fabricants d'ordinateurs portables, qui pourront ainsi proposer des configurations plus abordables sans augmenter significativement leurs coûts. C'est d'autant plus important aujourd'hui que les prix de la mémoire augmentent en raison de la forte demande générée par le secteur de l'intelligence artificielle et les centres de données. Des fuites indiquent également que la nouvelle plateforme sera dépourvue de fonctionnalités professionnelles telles que vPro et SIPP. Intel cible Raptor Lake Next HX exclusivement sur les particuliers, les joueurs et les créateurs de contenu. Il est possible que le constructeur utilise cette série comme une alternative plus abordable aux puces Arrow Lake HX plus récentes. Cela permettrait de maintenir des prix abordables pour les ordinateurs portables de jeu équipés de processeurs Intel jusqu'à la sortie de la nouvelle génération Nova Lake en 2027.
L'une des informations les plus intéressantes concerne la compatibilité avec la mémoire DDR4. Face à la hausse du prix des modules DDR5, cela pourrait constituer un argument de vente majeur pour les fabricants d'ordinateurs portables, qui pourront ainsi proposer des configurations plus abordables sans augmenter significativement leurs coûts. C'est d'autant plus important aujourd'hui que les prix de la mémoire augmentent en raison de la forte demande générée par le secteur de l'intelligence artificielle et les centres de données. Des fuites indiquent également que la nouvelle plateforme sera dépourvue de fonctionnalités professionnelles telles que vPro et SIPP. Intel cible Raptor Lake Next HX exclusivement sur les particuliers, les joueurs et les créateurs de contenu. Il est possible que le constructeur utilise cette série comme une alternative plus abordable aux puces Arrow Lake HX plus récentes. Cela permettrait de maintenir des prix abordables pour les ordinateurs portables de jeu équipés de processeurs Intel jusqu'à la sortie de la nouvelle génération Nova Lake en 2027.
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