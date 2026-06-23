 Se connecter 
 Se connecter 
        
Intel prépare les processeurs Raptor Lake Next HX.
Publié le: 23/06/2026 @ 14:23:27: Par Nic007 Dans "Intel"
IntelIntel ne semble pas vouloir abandonner définitivement la famille Raptor Lake pour le moment. La semaine dernière, nous évoquions les processeurs Raptor Lake Next du géant de Santa Clara pour le socket LGA 1700 , et les dernières fuites indiquent que le fabricant prépare également une version améliorée de la série Raptor Lake Next HX pour ordinateurs portables, qui équiperont des machines performantes destinées aux joueurs et aux créateurs de contenu. D'après les informations qui ont fuité, le modèle le plus puissant de la nouvelle gamme comportera huit cœurs P-Core à haut rendement et seize cœurs E-Core à faible consommation. Cela représente un total de 24 cœurs et 32 ​​threads, une configuration déjà présente sur les processeurs haut de gamme de la génération précédente. Des variantes Core 7 moins performantes, équipées de 20 ou 14 cœurs, sont également prévues. Cependant, Intel devrait se concentrer exclusivement sur la gamme HX, réputée pour son efficacité énergétique. Aucune information n'est actuellement disponible concernant les modèles des gammes H, P ou U. Le prochain processeur Raptor Lake HX utilisera la même puce monolithique, fabriquée selon le procédé Intel en 7 étapes déjà utilisé pour les processeurs de bureau Raptor Lake. Ceci se traduit par des performances élevées, mais aussi par une consommation énergétique importante. Les processeurs HX sont traditionnellement destinés au segment des ordinateurs portables haut de gamme. Concrètement, cela se traduit par un TDP de base d'environ 55 W et une consommation énergétique nettement supérieure en mode Turbo. Certains ordinateurs portables équipés de puces HX nécessitent des alimentations de plus de 300 W.

L'une des informations les plus intéressantes concerne la compatibilité avec la mémoire DDR4. Face à la hausse du prix des modules DDR5, cela pourrait constituer un argument de vente majeur pour les fabricants d'ordinateurs portables, qui pourront ainsi proposer des configurations plus abordables sans augmenter significativement leurs coûts. C'est d'autant plus important aujourd'hui que les prix de la mémoire augmentent en raison de la forte demande générée par le secteur de l'intelligence artificielle et les centres de données. Des fuites indiquent également que la nouvelle plateforme sera dépourvue de fonctionnalités professionnelles telles que vPro et SIPP. Intel cible Raptor Lake Next HX exclusivement sur les particuliers, les joueurs et les créateurs de contenu. Il est possible que le constructeur utilise cette série comme une alternative plus abordable aux puces Arrow Lake HX plus récentes. Cela permettrait de maintenir des prix abordables pour les ordinateurs portables de jeu équipés de processeurs Intel jusqu'à la sortie de la nouvelle génération Nova Lake en 2027.
Gemini sur Chrome : Adieu les menus cont... »« Android 17 : Les utilisateurs se plaigne...
Plus d'actualités dans cette catégorie
 16-06IntelDes fuites révèlent la date de sortie des processeurs Intel avec iGPU NVIDIA RTX
 09-06IntelIntel Nova Lake nécessitera l'achat d'une nouvelle carte mère
 05-06IntelIntel n'abandonne pas les cartes graphiques Arc
 03-06IntelLe socket Intel LGA 1954 prendra en charge les processeurs pendant des années.
 02-06IntelIntel a dévoilé les processeurs Arc G3 pour consoles portables.
Poster un commentaire
Vous devez être identifié pour accéder à cette fonctionnalité

Utilisateur
Mot de passe
 
 Forum - Derniers messages
Réseaux et Télécom
Edpnet
Bavardages
Séries TV, vous regardez quoi?
Bavardages
Aujourd'hui, je rénove ou je construis ^^
Informations
Besoin d’avis sur l’UX de mon mini-projet web (et plus globalement sur ce qui vous rebute sur un site) ?
Software
problème sur windows 10
Réseaux et Télécom
Problème wifi (POE)
Software
Postfix - Need help
Bavardages
Oh râge oh désespoir !
Programmation
Enregistrement client et envoi mail
Software
SÉCURITÉ MACBOOK
  Actualités - Archives
 Matériel23-06
Instagram débarque sur les Samsung SmartTV
 Firefox23-06
Firefox 152 pour Android : Arrivée du geste de résumé de page basé sur l’IA
 Navigateurs23-06
Gemini sur Chrome : Adieu les menus contextuels : Place à la barre flottante pour l’interrogation de l’IA
 Intel23-06
Intel prépare les processeurs Raptor Lake Next HX.
 Android23-06
Android 17 : Les utilisateurs se plaignent des performances de l'écran tactile.
 Informaticien.be
L'actualité informatique belge depuis 2002. Suivez les dernières nouvelles tech, articles et reviews.
 Liens
 Actualités
 Articles
 Forum
 Logithèque
 Blogs
 Akretio Network
 Akretio
 Freedelity
 KelCommerce
 Verixi
 Manuka Europe
 Contact
 Contactez-nous
 A propos
 Publicité
 Publier votre communiqué
 Flux RSS
Informaticien.be - © 2002-2026 Akretio SRL  - Generated via Kelare Haut de page