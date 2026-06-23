 Se connecter 
 Se connecter 
        
Android 17 : Les utilisateurs se plaignent des performances de l'écran tactile.
Publié le: 23/06/2026 @ 14:22:34: Par Nic007 Dans "Android"
AndroidAndroid 17 cause de nouveaux problèmes aux utilisateurs de smartphones Google Pixel, et la liste des bugs signalés semble s'allonger. Après des dysfonctionnements de certaines applications Google et des pertes de connexion 5G, d'autres problèmes, cette fois-ci liés aux écrans tactiles, ont été signalés. Après l'installation d'Android 17, certains modèles Pixel ont commencé à présenter des dysfonctionnements tactiles. Certains utilisateurs ont constaté que l'interface se déplaçait brusquement et de manière inattendue lors du défilement, tandis que d'autres se plaignaient d'une absence totale de réponse tactile. Ces problèmes affectent les Pixel 10, Pixel 9, Pixel 8 et Pixel 7. Curieusement, bien qu'Android 17 soit également disponible pour les appareils Pixel 6, peu de cas de ce bug ont été signalés sur ces modèles. Les utilisateurs ont essayé diverses méthodes pour résoudre le problème d'écran tactile. L'une des solutions suggérées consiste à vider le cache de Pixel Launcher, mais beaucoup indiquent que cela ne donne pas les résultats escomptés. Une autre solution recommandée consiste à démarrer le téléphone en mode sans échec. Si l'écran fonctionne correctement, cela peut indiquer un conflit avec une application installée. Certains conseillent également de désactiver la fonction « Affichage fluide », qui augmente le taux de rafraîchissement de l'écran à 120 Hz dans certaines situations. On ignore quand Google s'attaquera au problème tactile et quand il publiera un correctif, car la liste des bugs affectant Android 17 est assez longue.
Intel prépare les processeurs Raptor La... »« Un outil d'OpenAI peut détruire les SSD...
Plus d'actualités dans cette catégorie
 19-06AndroidAndroid 17 fait des siennes sur ces smartphones. Soyez prudents.
 17-06AndroidAndroid 17 Officiel : Toutes les nouvelles fonctionnalités pour les utilisateurs et les développeurs
 10-06AndroidAndroid Auto transformera vos PDF en livres audio. Votre voiture vous lira les documents.
 02-06AndroidAndroid 17 Beta 4.1 est disponible : voici les correctifs apportés avant la sortie de la version stable.
 21-05AndroidAndroid 17 dit non aux contenus audio indésirables en arrière-plan : voici comment cela fonctionne
Poster un commentaire
Vous devez être identifié pour accéder à cette fonctionnalité

Utilisateur
Mot de passe
 
 Forum - Derniers messages
Réseaux et Télécom
Edpnet
Bavardages
Séries TV, vous regardez quoi?
Bavardages
Aujourd'hui, je rénove ou je construis ^^
Informations
Besoin d’avis sur l’UX de mon mini-projet web (et plus globalement sur ce qui vous rebute sur un site) ?
Software
problème sur windows 10
Réseaux et Télécom
Problème wifi (POE)
Software
Postfix - Need help
Bavardages
Oh râge oh désespoir !
Programmation
Enregistrement client et envoi mail
Software
SÉCURITÉ MACBOOK
  Actualités - Archives
 Matériel23-06
Instagram débarque sur les Samsung SmartTV
 Firefox23-06
Firefox 152 pour Android : Arrivée du geste de résumé de page basé sur l’IA
 Navigateurs23-06
Gemini sur Chrome : Adieu les menus contextuels : Place à la barre flottante pour l’interrogation de l’IA
 Intel23-06
Intel prépare les processeurs Raptor Lake Next HX.
 Android23-06
Android 17 : Les utilisateurs se plaignent des performances de l'écran tactile.
 Informaticien.be
L'actualité informatique belge depuis 2002. Suivez les dernières nouvelles tech, articles et reviews.
 Liens
 Actualités
 Articles
 Forum
 Logithèque
 Blogs
 Akretio Network
 Akretio
 Freedelity
 KelCommerce
 Verixi
 Manuka Europe
 Contact
 Contactez-nous
 A propos
 Publicité
 Publier votre communiqué
 Flux RSS
Informaticien.be - © 2002-2026 Akretio SRL  - Generated via Kelare Haut de page