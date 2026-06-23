Android 17 : Les utilisateurs se plaignent des performances de l'écran tactile.

Android 17 cause de nouveaux problèmes aux utilisateurs de smartphones Google Pixel, et la liste des bugs signalés semble s'allonger. Après des dysfonctionnements de certaines applications Google et des pertes de connexion 5G, d'autres problèmes, cette fois-ci liés aux écrans tactiles, ont été signalés. Après l'installation d'Android 17, certains modèles Pixel ont commencé à présenter des dysfonctionnements tactiles. Certains utilisateurs ont constaté que l'interface se déplaçait brusquement et de manière inattendue lors du défilement, tandis que d'autres se plaignaient d'une absence totale de réponse tactile. Ces problèmes affectent les Pixel 10, Pixel 9, Pixel 8 et Pixel 7. Curieusement, bien qu'Android 17 soit également disponible pour les appareils Pixel 6, peu de cas de ce bug ont été signalés sur ces modèles. Les utilisateurs ont essayé diverses méthodes pour résoudre le problème d'écran tactile. L'une des solutions suggérées consiste à vider le cache de Pixel Launcher, mais beaucoup indiquent que cela ne donne pas les résultats escomptés. Une autre solution recommandée consiste à démarrer le téléphone en mode sans échec. Si l'écran fonctionne correctement, cela peut indiquer un conflit avec une application installée. Certains conseillent également de désactiver la fonction « Affichage fluide », qui augmente le taux de rafraîchissement de l'écran à 120 Hz dans certaines situations. On ignore quand Google s'attaquera au problème tactile et quand il publiera un correctif, car la liste des bugs affectant Android 17 est assez longue.
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