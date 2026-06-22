Une nouvelle étude révèle que TikTok est truffé de vidéos bâclées générées par l'IA.

TikTok a longtemps été considérée comme la plateforme qui comprend le mieux ses utilisateurs. Son algorithme de recommandation a été un facteur clé de son succès mondial. Cependant, une étude récente révèle une tendance inquiétante : dès la création d’un compte, les utilisateurs sont bombardés de contenus générés par l’IA. Selon une analyse réalisée par Kapwing, près de 60 % des vidéos affichées aux nouveaux utilisateurs sur la page « Pour vous » sont ce que l'on appelle du contenu généré par l'IA en masse, c'est-à-dire du contenu de faible qualité produit par des algorithmes. Les auteurs du rapport ont analysé 10 742 vidéos publiées dans les 20 catégories les plus populaires de TikTok. Ils ont également examiné les 500 premières vidéos visionnées par un compte tout nouveau, n'ayant encore fourni aucune information sur ses centres d'intérêt à l'application. Les résultats sont surprenants : parmi les 500 premières vidéos recommandées, 294 ont été classées comme contenu généré par l'IA ou produit en masse. Kapwing définit ce type de contenu comme des vidéos utilisant des images générées artificiellement, des voix de synthèse, des scripts automatisés et des compilations de faible qualité, créées quasiment sans intervention humaine. De ce fait, pour beaucoup, la première rencontre avec TikTok se fait aujourd'hui principalement à travers du contenu généré par des algorithmes, et non par de véritables créateurs.
Les résultats concernant les catégories destinées aux jeunes publics sont particulièrement préoccupants. L'étude révèle que 57 % des contenus étiquetés comme étant destinés aux enfants sont générés par l'IA. Il s'agit du pourcentage le plus élevé de toutes les catégories analysées. Les données relatives à certains hashtags sont encore plus inquiétantes. Dans le cas de #CartoonKids, 97 vidéos sur 100 analysées étaient générées automatiquement. Les hashtags #cartoons et #babysong ont atteint 83 %, tandis que #forkids a enregistré 79 %. Ces types de vidéos mettent souvent en scène des personnages de dessins animés célèbres dans des situations absurdes. Les personnages ont des voix de synthèse, les animations comportent de nombreuses erreurs et les informations véhiculées sont souvent totalement fausses. Les experts avertissent que les jeunes utilisateurs peuvent avoir des difficultés à distinguer un contenu éducatif fiable d'un contenu erroné.
Le problème ne se limite pas aux contenus destinés aux enfants. Une part importante de contenus générés par l'IA a également été constatée dans les catégories éducatives. Les vidéos scientifiques représentent 35 % de ces contenus, tandis que les contenus liés à la santé et à l'histoire obtiennent des scores légèrement inférieurs. Ce sont précisément ces domaines qui suscitent le plus d'inquiétudes chez les chercheurs. Les inexactitudes, voire les informations totalement fausses, publiées dans les vidéos sur la santé, l'histoire ou les sciences peuvent induire les spectateurs en erreur et perpétuer des croyances erronées. La situation est tout à fait différente pour les contenus liés au fitness, à la mode et à la musique. Dans ces catégories, la part des contenus générés par l'IA n'a pas dépassé deux pour cent.
Depuis ses débuts, TikTok a bâti son succès sur un système de recommandation remarquablement efficace. L'algorithme analyse le temps de visionnage, les mentions « J'aime », les commentaires et les habitudes de défilement, puis adapte le contenu aux préférences de l'utilisateur. Le problème, c'est qu'un nouveau compte n'a pas encore d'historique d'activité ; l'algorithme doit donc décider seul du contenu à afficher. Les recherches de Kapwing indiquent que les vidéos générées par l'IA sont actuellement les plus accessibles et les plus abondantes. Leur production ne prend que quelques minutes, ce qui permet aux créateurs et aux plateformes de contenu d'en publier des centaines chaque jour. Cela conduit à une situation où l'algorithme favorise les contenus facilement produits en masse au détriment des contenus originaux créés par l'humain.
La plateforme est consciente du problème croissant. Fin 2025, TikTok a introduit une fonctionnalité permettant aux utilisateurs de limiter la quantité de contenu généré par l'IA apparaissant dans les recommandations. L'entreprise développe également des programmes éducatifs liés à l'IA. Cependant, selon les auteurs du rapport, les efforts actuels ne produisent pas les résultats escomptés. Les données indiquent que les nouveaux comptes continuent de recevoir une grande quantité de contenu généré automatiquement.
Les auteurs de l'étude ont comparé TikTok à YouTube Shorts. Les résultats sont nettement défavorables à la plateforme chinoise. Sur YouTube, environ 21 % des vidéos recommandées aux nouveaux utilisateurs étaient du contenu généré par l'IA, soit près de trois fois moins que sur TikTok. YouTube a intensifié sa lutte contre les contenus non authentiques ces derniers mois. Début 2026, la plateforme a supprimé 16 chaînes totalisant près de cinq milliards de vues pour violation de son règlement concernant les contenus générés artificiellement.
Les auteurs du rapport soulignent que l'étude présente certaines limites. La classification des contenus ayant été réalisée manuellement, certaines évaluations peuvent être subjectives. Toutefois, cela ne remet pas en cause l'ampleur du phénomène. L'analyse de plus de 10 000 vidéos montre clairement que les contenus générés par l'IA sont devenus un élément prépondérant de l'écosystème TikTok.
Les résultats concernant les catégories destinées aux jeunes publics sont particulièrement préoccupants. L'étude révèle que 57 % des contenus étiquetés comme étant destinés aux enfants sont générés par l'IA. Il s'agit du pourcentage le plus élevé de toutes les catégories analysées. Les données relatives à certains hashtags sont encore plus inquiétantes. Dans le cas de #CartoonKids, 97 vidéos sur 100 analysées étaient générées automatiquement. Les hashtags #cartoons et #babysong ont atteint 83 %, tandis que #forkids a enregistré 79 %. Ces types de vidéos mettent souvent en scène des personnages de dessins animés célèbres dans des situations absurdes. Les personnages ont des voix de synthèse, les animations comportent de nombreuses erreurs et les informations véhiculées sont souvent totalement fausses. Les experts avertissent que les jeunes utilisateurs peuvent avoir des difficultés à distinguer un contenu éducatif fiable d'un contenu erroné.
Le problème ne se limite pas aux contenus destinés aux enfants. Une part importante de contenus générés par l'IA a également été constatée dans les catégories éducatives. Les vidéos scientifiques représentent 35 % de ces contenus, tandis que les contenus liés à la santé et à l'histoire obtiennent des scores légèrement inférieurs. Ce sont précisément ces domaines qui suscitent le plus d'inquiétudes chez les chercheurs. Les inexactitudes, voire les informations totalement fausses, publiées dans les vidéos sur la santé, l'histoire ou les sciences peuvent induire les spectateurs en erreur et perpétuer des croyances erronées. La situation est tout à fait différente pour les contenus liés au fitness, à la mode et à la musique. Dans ces catégories, la part des contenus générés par l'IA n'a pas dépassé deux pour cent.
Depuis ses débuts, TikTok a bâti son succès sur un système de recommandation remarquablement efficace. L'algorithme analyse le temps de visionnage, les mentions « J'aime », les commentaires et les habitudes de défilement, puis adapte le contenu aux préférences de l'utilisateur. Le problème, c'est qu'un nouveau compte n'a pas encore d'historique d'activité ; l'algorithme doit donc décider seul du contenu à afficher. Les recherches de Kapwing indiquent que les vidéos générées par l'IA sont actuellement les plus accessibles et les plus abondantes. Leur production ne prend que quelques minutes, ce qui permet aux créateurs et aux plateformes de contenu d'en publier des centaines chaque jour. Cela conduit à une situation où l'algorithme favorise les contenus facilement produits en masse au détriment des contenus originaux créés par l'humain.
La plateforme est consciente du problème croissant. Fin 2025, TikTok a introduit une fonctionnalité permettant aux utilisateurs de limiter la quantité de contenu généré par l'IA apparaissant dans les recommandations. L'entreprise développe également des programmes éducatifs liés à l'IA. Cependant, selon les auteurs du rapport, les efforts actuels ne produisent pas les résultats escomptés. Les données indiquent que les nouveaux comptes continuent de recevoir une grande quantité de contenu généré automatiquement.
Les auteurs de l'étude ont comparé TikTok à YouTube Shorts. Les résultats sont nettement défavorables à la plateforme chinoise. Sur YouTube, environ 21 % des vidéos recommandées aux nouveaux utilisateurs étaient du contenu généré par l'IA, soit près de trois fois moins que sur TikTok. YouTube a intensifié sa lutte contre les contenus non authentiques ces derniers mois. Début 2026, la plateforme a supprimé 16 chaînes totalisant près de cinq milliards de vues pour violation de son règlement concernant les contenus générés artificiellement.
Les auteurs du rapport soulignent que l'étude présente certaines limites. La classification des contenus ayant été réalisée manuellement, certaines évaluations peuvent être subjectives. Toutefois, cela ne remet pas en cause l'ampleur du phénomène. L'analyse de plus de 10 000 vidéos montre clairement que les contenus générés par l'IA sont devenus un élément prépondérant de l'écosystème TikTok.
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