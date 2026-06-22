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Test NBA THE RUN (PS5) - Du basket de rue à l'ancienne ?
Publié le: 22/06/2026 @ 16:50:50: Par Nic007 Dans "Jeux Vidéos"
Jeux VidéosÀ l'époque de la PS2, les jeux de basket étaient légion, notamment les titres arcade comme NBA Street. Malheureusement, ce genre a quasiment disparu, un seul jeu dominant désormais le marché. Cependant, en juin dernier, un nouveau jeu NBA arcade du studio Play by Play, NBA THE RUN , a fait son apparition, ravivant la nostalgie. Contrairement à la série NBA 2K, axée sur les matchs de basketball professionnels à 5 contre 5, NBA THE RUN privilégie le basketball de rue à 3 contre 3 : chaque équipe ne compte que trois joueurs et les matchs sont plus courts. Ce jeu adopte un style arcade, ce qui le rend plus accessible et facile à prendre en main, même pour les joueurs occasionnels. Comme au basket-ball professionnel, l'objectif de votre équipe est de récupérer le ballon et de le faire passer dans le panier adverse pour marquer des points. Un tir à courte distance vaut 2 points, et un tir à longue distance vaut 3 points. L'équipe qui a le plus de points à la fin du temps réglementaire gagne. Comprendre les règles de base du basket-ball vous permettra de mieux appréhender le jeu. Il est intéressant de noter que tous les joueurs de ce jeu possèdent les mêmes capacités et la même endurance. De plus, il n'y a pas de microtransactions , contrairement aux jeux « pay-to-win » qui donnent généralement un avantage aux joueurs. Cela permet des parties plus équilibrées, où la victoire repose uniquement sur le talent des joueurs. En contrôlant le ballon, vous pouvez effectuer des mouvements de base comme dribbler, passer, tirer et même dunker près du but. Maintenir le bouton de tir enfoncé peut parfois déclencher des effets de feu, rendant votre tir encore plus puissant. En défense, plusieurs options s'offrent à vous pour récupérer le ballon : intercepter avec le bouton carré, intercepter avec le bouton triangle ou plonger avec le bouton rond. Attention toutefois à ne pas abuser de ces actions, car elles consomment de l'endurance. Même le sprint en consomme ; il est donc important de bien réfléchir avant d'agir. Si un joueur n'a plus d'endurance, ses déplacements sont ralentis, ce qui représente un désavantage pour son équipe.

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