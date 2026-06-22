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La norme HDMI 2.2 permettra la 4K à 240 Hz sans compression
Publié le: 22/06/2026 @ 14:24:16: Par Nic007 Dans "Matériel"
MatérielAu fil des ans, les versions successives de la norme HDMI ont apporté des améliorations progressives. Cette fois-ci, cependant, les fabricants d'électronique bénéficient d'un bond technologique bien plus important. La spécification HDMI 2.2, officiellement publiée, double la bande passante maximale de la norme HDMI 2.1, offrant un débit impressionnant de 96 Gbit/s. Bien que l'utilisateur moyen ne puisse pas exploiter pleinement ces nouvelles fonctionnalités avant longtemps, l'industrie se prépare déjà à mettre en œuvre une norme qui prendra en charge les formats d'image les plus exigeants dans les années à venir. Le changement le plus significatif de la norme HDMI 2.2 réside dans l'augmentation de la bande passante à 96 Gbit/s. À titre de comparaison, la norme HDMI 2.1, actuellement largement répandue, offre un maximum de 48 Gbit/s. Cette bande passante considérable permet le transfert de volumes de données vidéo non compressées nettement supérieurs entre les appareils. Concrètement, cela se traduit par la possibilité d'afficher des vidéos 4K à une fréquence de rafraîchissement de 240 Hz sans compression DSC. La nouvelle spécification permet également la transmission de signaux RGB non compressés en résolution 8K à 60 Hz. La norme prend aussi en charge des configurations encore plus extrêmes, comme le 1440p à des fréquences supérieures à 1 000 Hz. Sur le papier, c'est impressionnant, même s'il est difficile de trouver du matériel capable de telles performances de nos jours.

Les joueurs et les passionnés d'informatique devraient être les principaux bénéficiaires de la norme HDMI 2.2. Actuellement, l'obtention de taux de rafraîchissement très élevés en résolution 4K nécessite souvent une compression d'image ou d'autres techniques réduisant la quantité de données transférées. La bande passante supplémentaire vise à simplifier ce processus. Les fabricants de moniteurs et de cartes graphiques pourront ainsi proposer des taux de rafraîchissement plus élevés sans avoir recours à des solutions intermédiaires. Pour les utilisateurs, cela se traduit par un signal potentiellement plus net, une latence réduite et une expérience de jeu encore plus fluide, même dans les titres les plus exigeants. Malgré la publication officielle des spécifications, les consommateurs ne doivent pas s'attendre à une révolution immédiate en magasin. Selon des représentants du secteur, les fabricants de puces commencent tout juste à tester de nouveaux contrôleurs utilisant la technologie FRL2, qui constitue la base de la norme HDMI 2.2.

Les premiers appareils compatibles avec la nouvelle norme devraient apparaître en 2027. Dans un premier temps, il s'agira probablement de modèles haut de gamme. La compatibilité sera étendue ultérieurement aux cartes graphiques pour ordinateurs personnels. Les experts prévoient que la norme HDMI 2.2 pourrait mettre plusieurs générations à se généraliser. Les acheteurs devront faire preuve d'une extrême prudence. La norme HDMI 2.2 propose plusieurs options de bande passante, notamment 64 Gbit/s, 80 Gbit/s et 96 Gbit/s. Par conséquent, deux appareils annoncés comme compatibles HDMI 2.2 peuvent offrir des performances totalement différentes. Ainsi, la seule certification de la norme ne garantit pas des performances optimales. Lors de l'achat d'un téléviseur, d'un moniteur ou d'un récepteur, il sera nécessaire de vérifier attentivement les spécifications techniques.
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