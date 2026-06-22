AMD prépare une Radeon dotée de 36 Go de mémoire

D'après les dernières fuites, AMD prévoit de lancer des cartes graphiques RDNA 5 mi-2027. Si l'information concernant la fin de la loi de Moore (MLID) se confirme, il pourrait s'agir de l'un des lancements de matériel les plus importants de la décennie, du moins pour les joueurs PC. Selon des sources proches des fabricants d'ordinateurs, l'architecture RDNA 5 sera basée sur le procédé TSMC N3P. Par rapport à la génération précédente, elle devrait offrir une augmentation notable de la fréquence de fonctionnement tout en réduisant la consommation d'énergie et l'encombrement du système. Cette nouvelle architecture introduira également plusieurs innovations, notamment les réseaux neuronaux, les cœurs Radiance et la compression universelle. Ces technologies devraient améliorer les performances des tâches de rastérisation classiques et des applications d'intelligence artificielle. L'un des aspects les plus intéressants de cette fuite concerne le retour d'AMD sur le marché haut de gamme. La carte phare Radeon RX 10900 XT serait équipée de 154 unités de calcul et d'une mémoire GDDR7 impressionnante de 36 Go sur un bus 384 bits. Selon des données non officielles, la bande passante mémoire pourrait atteindre 1,7 To/s et la consommation électrique avoisinerait les 380 W. AMD ambitionne d'offrir des performances comparables à celles de la future carte phare de NVIDIA, la GeForce RTX 6090. Fait intéressant, le constructeur envisagerait d'abandonner complètement les modèles équipés de 8 Go de VRAM, et les cartes RDNA 5 les plus abordables devraient proposer 12 Go de mémoire.
Des changements majeurs sont également attendus au niveau logiciel. AMD travaille sur la technologie de mise à l'échelle d'image FSR Diamond, qui devrait être prise en charge nativement par la prochaine génération de consoles Xbox. Le soutien de Microsoft pourrait accroître considérablement la popularité de cette technologie et limiter l'avantage acquis par NVIDIA avec DLSS. Le lancement de RDNA 5 devrait coïncider avec la sortie des consoles de nouvelle génération et des cartes graphiques GeForce RTX 60. De nouvelles puces Intel seront également disponibles sur le marché. Parallèlement, les fabricants doivent faire face à la hausse des coûts de la mémoire GDDR7, ce qui pourrait impacter significativement le prix final des cartes. Pour l'instant, toutes les informations restent non officielles, mais si les fuites s'avèrent exactes, 2027 pourrait bien être une année extrêmement excitante pour les joueurs sur PC.
Des changements majeurs sont également attendus au niveau logiciel. AMD travaille sur la technologie de mise à l'échelle d'image FSR Diamond, qui devrait être prise en charge nativement par la prochaine génération de consoles Xbox. Le soutien de Microsoft pourrait accroître considérablement la popularité de cette technologie et limiter l'avantage acquis par NVIDIA avec DLSS. Le lancement de RDNA 5 devrait coïncider avec la sortie des consoles de nouvelle génération et des cartes graphiques GeForce RTX 60. De nouvelles puces Intel seront également disponibles sur le marché. Parallèlement, les fabricants doivent faire face à la hausse des coûts de la mémoire GDDR7, ce qui pourrait impacter significativement le prix final des cartes. Pour l'instant, toutes les informations restent non officielles, mais si les fuites s'avèrent exactes, 2027 pourrait bien être une année extrêmement excitante pour les joueurs sur PC.
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