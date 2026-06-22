Une Tesla en conduite autonome percute une maison et tue une femme

Publié le: 22/06/2026 @ 00:20:58: Par Nic007 Dans "Programmation"
Un nouvel accident mortel impliquant une Tesla a soulevé des questions quant à la sécurité de ses systèmes d'aide à la conduite. Au Texas, aux États-Unis, une Tesla Model 3 a percuté à grande vitesse une maison individuelle, tuant Martha Avila, 69 ans, qui se trouvait à l'intérieur. D'après le bureau du shérif du comté de Harris, le véhicule utilisait un système d'assistance à la conduite automatisée au moment de l'accident. Ce dernier s'est produit vers 20h00, heure locale, à Katy, près de Houston. L'enquête a révélé que Michael Butler, le conducteur de la Tesla, a brusquement quitté sa voie, provoquant la sortie de route et la collision frontale avec un bâtiment en briques. L'impact a été violent. Le véhicule roulait apparemment à grande vitesse. Des riverains ont indiqué que la Tesla circulait dans la rue à une vitesse de 95 à 110 km/h. Un témoin a décrit les moments dramatiques qui ont précédé la catastrophe. « Nous avons vu une voiture débouler dans la rue à toute vitesse. Soudain, nous avons entendu un bruit sourd lorsqu'elle a heurté le trottoir, et un instant plus tard, la voiture était à l'intérieur de la maison », a rapporté le voisin. Certains témoins ont également affirmé avoir entendu le conducteur crier juste avant la collision.
Martha Avila, âgée de 76 ans, se trouvait à son domicile lorsque sa Tesla a percuté le mur de l'immeuble. Les ambulanciers l'ont immédiatement transportée par hélicoptère à l'hôpital le plus proche. Malgré les efforts des médecins, ses blessures étaient trop graves. Elle est décédée peu après son arrivée à l'hôpital. La famille de la victime a été contrainte de quitter sa maison détruite. Selon les médias locaux, le bâtiment a subi d'importants dégâts structurels et est actuellement inhabitable. Le conducteur de la Tesla a également été blessé et transporté à l'hôpital. Les policiers ont indiqué qu'il n'y avait aucun signe de consommation d'alcool ou de drogue. L'homme coopère avec les enquêteurs. L'élément le plus important de l'enquête est désormais de déterminer si le système d'assistance à la conduite de Tesla était effectivement actif au moment de l'incident et quel impact il a pu avoir sur le déroulement de l'accident. Le constructeur insiste depuis des années sur le fait que l'Autopilot et la conduite entièrement autonome nécessitent une surveillance humaine constante et ne dégagent pas le conducteur de sa responsabilité de maîtriser le véhicule. Les enquêteurs n'ont pas encore révélé si la cause directe de l'accident est une défaillance du système, une erreur du conducteur ou une combinaison de facteurs. Une analyse plus approfondie des données enregistrées par le véhicule apportera des réponses.
Ce tragique accident s'est produit au moment même où l'Administration nationale américaine de la sécurité routière (NHTSA) mène une vaste enquête sur les systèmes d'aide à la conduite de Tesla. La NHTSA analyse actuellement le fonctionnement de la technologie de conduite entièrement autonome sur environ 3,2 millions de véhicules. L'enquête porte notamment sur les performances du système en conditions de faible visibilité. L'agence examine également plusieurs incidents antérieurs. D'après les données disponibles, les autorités étudient les cas d'accidents mortels, de collisions avec blessés et les signalements d'infractions au code de la route. Parallèlement, une enquête distincte est en cours concernant près de 2,9 millions de voitures équipées de la fonction de conduite entièrement autonome, suite à la réception de dizaines de signalements liés à la sécurité.
Martha Avila, âgée de 76 ans, se trouvait à son domicile lorsque sa Tesla a percuté le mur de l'immeuble. Les ambulanciers l'ont immédiatement transportée par hélicoptère à l'hôpital le plus proche. Malgré les efforts des médecins, ses blessures étaient trop graves. Elle est décédée peu après son arrivée à l'hôpital. La famille de la victime a été contrainte de quitter sa maison détruite. Selon les médias locaux, le bâtiment a subi d'importants dégâts structurels et est actuellement inhabitable. Le conducteur de la Tesla a également été blessé et transporté à l'hôpital. Les policiers ont indiqué qu'il n'y avait aucun signe de consommation d'alcool ou de drogue. L'homme coopère avec les enquêteurs. L'élément le plus important de l'enquête est désormais de déterminer si le système d'assistance à la conduite de Tesla était effectivement actif au moment de l'incident et quel impact il a pu avoir sur le déroulement de l'accident. Le constructeur insiste depuis des années sur le fait que l'Autopilot et la conduite entièrement autonome nécessitent une surveillance humaine constante et ne dégagent pas le conducteur de sa responsabilité de maîtriser le véhicule. Les enquêteurs n'ont pas encore révélé si la cause directe de l'accident est une défaillance du système, une erreur du conducteur ou une combinaison de facteurs. Une analyse plus approfondie des données enregistrées par le véhicule apportera des réponses.
Ce tragique accident s'est produit au moment même où l'Administration nationale américaine de la sécurité routière (NHTSA) mène une vaste enquête sur les systèmes d'aide à la conduite de Tesla. La NHTSA analyse actuellement le fonctionnement de la technologie de conduite entièrement autonome sur environ 3,2 millions de véhicules. L'enquête porte notamment sur les performances du système en conditions de faible visibilité. L'agence examine également plusieurs incidents antérieurs. D'après les données disponibles, les autorités étudient les cas d'accidents mortels, de collisions avec blessés et les signalements d'infractions au code de la route. Parallèlement, une enquête distincte est en cours concernant près de 2,9 millions de voitures équipées de la fonction de conduite entièrement autonome, suite à la réception de dizaines de signalements liés à la sécurité.
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