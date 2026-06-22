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GTA 6 pourrait coûter une fortune selon la Fnac portugaise (80€ minimum)
Publié le: 22/06/2026 @ 00:18:11: Par Nic007 Dans "Jeux Vidéos"
Jeux VidéosÀ quelques jours du lancement des précommandes de Grand Theft Auto 6, de nouvelles informations ont fait surface concernant le prix de l'un des jeux les plus attendus de ces dernières années. La filiale portugaise de la chaîne de magasins FNAC a listé plusieurs versions du prochain titre de Rockstar Games, avec des prix qui pourraient correspondre aux prix de vente officiels. D'après la capture d'écran, l'édition de base de GTA 6 est proposée à 89,99 €, tandis que la version deluxe coûte 119,99 € et l'édition Collector devrait atteindre le prix exorbitant de 199,99 €. La date de sortie est également indiquée comme étant le 19 novembre 2026, ce qui concorde avec les précédentes annonces officielles de Rockstar Games. Ces informations ont été initialement repérées par un utilisateur du forum ResetEra. Auparavant, de nombreuses offres promotionnelles à prix variés étaient apparues en ligne. Cette fois-ci, la situation est différente : l’offre provient d’un grand distributeur international et a été publiée quelques jours seulement avant le début prévu des précommandes pour les consoles PlayStation 5 et Xbox Series X/S, le 25 juin.

Si le prix annoncé se confirme, il s'agira de l'un des plus élevés jamais pratiqués pour une édition standard d'un jeu. L'analyste Michael Pachter de Wedbush Securities avait précédemment avancé que Rockstar pourrait vendre GTA 6 jusqu'à 100 dollars et remporter un succès commercial retentissant. Cependant, de nombreux experts ont accueilli ces prédictions avec un scepticisme considérable. Ce n'est toutefois pas un record. L'année dernière, Nintendo a décidé de vendre Mario Kart World à 90 dollars, ce qui a suscité un débat sur le prix des jeux vidéo. La version numérique était 10 euros moins chère que la version physique, et il est possible que Rockstar adopte un modèle commercial similaire. Comparé à la plupart des jeux AAA modernes, dont le prix de lancement avoisine les 70 ou 80 €, le prix final de GTA 6 serait sensiblement plus élevé et pourrait définir une nouvelle norme pour les futures sorties majeures. Il convient toutefois de rappeler qu'il ne s'agit pas du prix officiel, qui pourrait différer de celui annoncé par l'éditeur de GTA 6.
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