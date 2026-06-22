Microsoft assouplit les exigences de connexion dans Windows 11.

Depuis de nombreuses années, Microsoft encourage systématiquement, et exige souvent en pratique, l'utilisation d'un compte Microsoft lors de la configuration de Windows 11. Cependant, tout indique que l'entreprise est en train de changer d'approche à cet égard. Microsoft envisage de supprimer l'obligation de se connecter à un compte Microsoft lors de la première configuration de Windows 11. L'entreprise souhaite simplifier le processus de démarrage d'un nouvel ordinateur et rétablir la possibilité d'utiliser un compte local sans avoir à passer par de nombreux écrans incitant à l'utilisation de services Microsoft tels que OneDrive ou Copilot. Bien que le fabricant n'ait pas encore annoncé officiellement ce changement, des décisions ultérieures laissent présager une évolution notable. On peut citer en exemple la possibilité de se connecter au navigateur Microsoft Edge via un compte Google . Cette fonctionnalité, disponible en juillet, permettra aux utilisateurs de synchroniser leurs données de navigation sans avoir besoin d'un compte Microsoft.
La nouvelle option proposée dans Edge n'est pas en soi le changement le plus important. Ce qui semble bien plus significatif, c'est que Microsoft s'éloigne progressivement de sa stratégie consistant à lier étroitement ses services à un compte Microsoft et commence à offrir aux utilisateurs une plus grande liberté de choix. L'entreprise a déjà simplifié l'importation des favoris, des mots de passe et de l'historique de navigation depuis Google Chrome, et a même permis d'utiliser les données des services Google lors de la configuration d'Edge. Elle va encore plus loin, signe de sa volonté de rendre son écosystème plus accessible. On pourrait croire que Microsoft a conclu qu'il est plus facile de convaincre les utilisateurs en leur offrant des services pratiques plutôt qu'en les contraignant à faire quoi que ce soit. Il s'agit d'un changement d'approche notable, l'entreprise ayant toujours limité l'utilisation des comptes locaux et encouragé l'intégration complète à ses services.
La nouvelle option proposée dans Edge n'est pas en soi le changement le plus important. Ce qui semble bien plus significatif, c'est que Microsoft s'éloigne progressivement de sa stratégie consistant à lier étroitement ses services à un compte Microsoft et commence à offrir aux utilisateurs une plus grande liberté de choix. L'entreprise a déjà simplifié l'importation des favoris, des mots de passe et de l'historique de navigation depuis Google Chrome, et a même permis d'utiliser les données des services Google lors de la configuration d'Edge. Elle va encore plus loin, signe de sa volonté de rendre son écosystème plus accessible. On pourrait croire que Microsoft a conclu qu'il est plus facile de convaincre les utilisateurs en leur offrant des services pratiques plutôt qu'en les contraignant à faire quoi que ce soit. Il s'agit d'un changement d'approche notable, l'entreprise ayant toujours limité l'utilisation des comptes locaux et encouragé l'intégration complète à ses services.
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