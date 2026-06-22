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Google a dévoilé l'enceinte connectée Home Speaker.
Publié le: 22/06/2026 @ 00:13:45: Par Nic007 Dans "Google"
GoogleGoogle a lancé l'enceinte connectée Home Speaker, le premier appareil du fabricant à intégrer l'intelligence artificielle Gemini. Ce nouveau produit est doté de l'assistant vocal Gemini for Home, capable de comprendre le langage naturel, d'adapter la parole, de proposer dix nouvelles voix, de corriger les phrases en temps réel et de gérer des scénarios complexes en plusieurs étapes. L'appareil est doté d'un haut-parleur large bande de 58 mm offrant une reproduction sonore omnidirectionnelle à 360 degrés, de la possibilité de connecter deux enceintes à un Google TV Streamer, de trois microphones à champ lointain avec système de traitement du signal, d'un poids de 0,4 kg, de commandes tactiles, d'un interrupteur physique pour le microphone, de quatre coloris, d'une plateforme quadricœur Cortex-A55 cadencée à 2 GHz avec processeur neuronal intégré, de 1 Go de RAM LPDDR4, de 4 Go de mémoire flash eMMC et prend en charge le Wi-Fi 6 (802.11ax), le Bluetooth 5.4 et Thread 1.3. Son prix est de 100 $.

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