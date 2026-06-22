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Le Mini PC Lenovo AI Host dévoilé
Publié le: 22/06/2026 @ 00:12:40: Par Nic007 Dans "Matériel"
MatérielLenovo a lancé en Chine son mini PC AI Host Mini. Ce produit présente des dimensions de 100 x 100 x 48,65 mm, un volume de 0,48 litre et un poids de 373 grammes. Il est basé sur le système sur puce Cixin P1 CD8180 gravé en 6 nanomètres, doté de 12 cœurs Armv9.2, d'une carte graphique Immortalis-G720 à 10 cœurs et d'un processeur de réseau neuronal, offrant une puissance de calcul combinée de 45 TOPS pour l'IA. Ce PC est également équipé de 8 Go de RAM LPDDR5-6000, d'un disque SSD de 256 Go, de la plateforme Tianxi Claw pour l'exécution de fonctions d'IA locales, de l'activation par code QR, de la prise en charge de 20 outils d'IA intégrés, d'une bibliothèque de 8 000 modules complémentaires, de deux ports USB 3.2 Type-A, de deux ports USB-C, de deux ports USB 2.0, d'un port DisplayPort 1.4, d'un port HDMI 1.4 et d'un port Ethernet 2,5 Gigabit. Il est compatible avec Ubuntu et le mode développeur. Son prix est équivalent à 445 $.

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