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La mise à jour de juin de Windows présente à nouveau des failles.
Publié le: 19/06/2026 @ 19:14:47: Par Nic007 Dans "Windows"
WindowsMicrosoft a officiellement confirmé un problème avec la mise à jour de sécurité Windows de juin. Cette fois-ci, il ne s'agit cependant pas des plantages provoquant des écrans bleus ou des problèmes avec OneDrive et Dropbox signalés par les utilisateurs depuis plusieurs jours, mais d'un bug beaucoup moins gênant concernant la Corbeille : les noms de fichiers affichés lors de la suppression définitive de fichiers sont incorrects. Le problème survient après l'installation de la mise à jour KB5094126, publiée dans le cadre du Patch Tuesday de juin. Microsoft a déjà documenté cette vulnérabilité sur le tableau de bord Windows Release Health et confirmé qu'elle affecte toutes les versions prises en charge de Windows pour PC et serveurs. Le problème se manifeste lors de la vidange de la Corbeille. Au lieu d'afficher le nom du fichier que l'utilisateur souhaite supprimer définitivement, la fenêtre de confirmation affiche son nom système interne. Par exemple, un fichier enregistré sous le nom « abc.png » peut s'afficher comme « $Rxxxxx.png », un identifiant créé par Windows lors du déplacement des données vers la Corbeille. Heureusement, le problème est purement visuel. La Corbeille affiche toujours les noms de fichiers corrects et, après leur restauration, tout rentre dans l'ordre. Microsoft souligne que ce problème n'entraîne aucune perte de données ni n'affecte le contenu des fichiers ; les utilisateurs n'ont donc pas à craindre d'endommager leurs documents ou photos. Ce problème affecte un large éventail de systèmes, notamment Windows 11 versions 23H2, 24H2, 25H2 et 26H1, ainsi que Windows 10 versions 22H2, LTSC et LTSB. La vulnérabilité a également été confirmée dans Windows Server 2012 à Windows Server 2025.

Il semblerait que la mise à jour de juin soit l'une des plus problématiques de ces derniers temps, car outre le bug officiellement confirmé, les utilisateurs signalent toujours des problèmes bien plus graves, tels que des écrans bleus de la mort, des blocages d'ordinateur, des verrouillages BitLocker et des difficultés d'accès à OneDrive et Dropbox, bien que Microsoft n'ait pas encore répondu à ces signalements. Microsoft a annoncé travailler sur un correctif qui sera intégré à une prochaine mise à jour de Windows. On ignore encore si l'entreprise le publiera plus tôt sous forme de correctif non planifié, ou si les utilisateurs devront attendre le prochain Patch Tuesday. Les entreprises clientes peuvent contacter le support Microsoft pour les entreprises afin d'obtenir des informations sur les solutions de contournement disponibles.
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