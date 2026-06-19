Photoshop devient soudainement 20 % plus rapide sous Windows sans mise à niveau matérielle.

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Photoshop devient soudainement 20 % plus rapide sous Windows sans mise à niveau...
Publié le: 19/06/2026 @ 19:13:41: Par Nic007 Dans "Adobe"
AdobeMicrosoft s'est vanté de sa collaboration avec Adobe, qui a permis d'accélérer considérablement certaines opérations Photoshop sur les ordinateurs Windows. Les ingénieurs des deux entreprises se sont concentrés non pas sur l'application elle-même, mais sur sa compilation, et c'est là qu'ils ont réalisé les gains de performance. Cela démontre que même les logiciels matures, développés depuis des années, rencontrent encore des difficultés importantes en matière d'outils de développement, et pas seulement de code. Photoshop est un logiciel gourmand en ressources, écrit en C++ et compilé sous Windows avec le compilateur Microsoft Visual C++. C'est pourquoi Microsoft a opté pour MSVC, cherchant à optimiser les performances de l'un des logiciels graphiques les plus populaires au monde. Cette collaboration visait les opérations gourmandes en ressources processeur, telles que la réactivité du pinceau, l'enregistrement des traits et l'ouverture de fichiers. Si de nombreuses tâches complexes sont désormais gérées par la carte graphique, les tâches sensibles à la latence dépendent toujours de la puissance brute du processeur.

Les ingénieurs ont d'abord activé le mode de compilation « performances maximales » dans MSVC, puis se sont tournés vers l'optimisation guidée par profil (PGO), qui s'est avérée trop complexe. La solution a été la méthode plus récente SPGO (optimisations guidées par profil basées sur des échantillons), qui, au lieu de données issues de tests « représentatifs », utilise des échantillons de performances collectés par le matériel à partir de versions finales du programme. Il en résulte un gain de performance de 20 % sur les systèmes x64 et de 13 % sur les systèmes Arm. Cette accélération s'applique aux tâches courantes et devrait être perceptible par tous les utilisateurs de l'application. Microsoft considère cette collaboration comme un modèle et a annoncé son intention de promouvoir plus largement les fonctionnalités de MSVC. Il sera intéressant de suivre de près si d'autres applications gourmandes en ressources bénéficieront d'améliorations similaires.
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