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L'Epic Games Store sera cinq fois plus rapide.
Publié le: 19/06/2026 @ 19:11:56: Par Nic007 Dans "Jeux Vidéos"
Jeux VidéosEpic Games continue de développer activement l'Epic Games Store, avec l'objectif de rattraper son retard sur Steam. D'après les dernières informations, la prochaine mise à jour, baptisée Epic Games Launcher 2, offrira un gain de performance significatif. Le nouveau lanceur devrait se lancer environ cinq fois plus vite au démarrage, et le passage de la barre des tâches à la bibliothèque de jeux sera, en moyenne, 6,5 fois plus rapide. Pour de nombreux utilisateurs qui subissent régulièrement des ralentissements et des temps de chargement d'interface, il pourrait s'agir de l'une des mises à jour les plus importantes de l'histoire de la plateforme.


Outre l'amélioration des performances, Epic Games prépare une refonte majeure de sa boutique. L'entreprise souhaite personnaliser davantage la page d'accueil, en ajoutant un accès rapide aux catégories et une section de recommandations plus large et défilable pour aider les utilisateurs à trouver plus rapidement les jeux qui les intéressent. L'objectif est d'accroître l'engagement des joueurs et de les fidéliser au sein de son écosystème. Ceci est d'autant plus important compte tenu des déclarations d'anciens employés d'Epic Games selon lesquelles les jeux gratuits n'avaient qu'un effet temporaire sur la base de joueurs, beaucoup finissant par retourner sur Steam. Cependant, la concurrence avec la plateforme de Valve reste extrêmement difficile : même après tant d'années, la boutique demeure un marché de niche pour un public restreint.
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