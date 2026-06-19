Apple va augmenter les prix de ses produits.

Face à la pénurie de mémoire persistante, Apple prévoit d'augmenter les prix de ses produits. Selon Tim Cook, Apple met tout en œuvre pour atténuer l'impact de la flambée des prix des fournisseurs et protéger ses clients, mais la situation est devenue intenable. Le PDG n'a pas précisé la date exacte de cette hausse ni les appareils concernés. Cependant, Apple a déjà pris des mesures : en mars, la société a cessé la commercialisation du Mac Studio avec 512 Go de RAM, puis a augmenté le prix de départ du Mac Mini à 799 $, supprimant ainsi la version plus abordable à 599 $. L'analyste Tim Culpan estime également qu'Apple pourrait abandonner la configuration de base du MacBook Neo, ne conservant que le modèle à 699 $ avec un disque dur de 512 Go.
Le marché de la mémoire continue de se détériorer en raison de la demande croissante des entreprises spécialisées en intelligence artificielle. Les immenses centres de données nécessitent toujours plus de modules de mémoire, et les fabricants peinent à augmenter l'offre. Par conséquent, les prix de la RAM et des périphériques de stockage ont explosé, entraînant une hausse des prix des consoles de jeux, des ordinateurs portables et autres appareils électroniques. De plus, Tim Cook a souligné que l'offre de mémoire diminue précisément au moment où la demande reste extrêmement forte. C'est pourquoi les fabricants sont contraints de prendre des mesures peu agréables pour les consommateurs.
Le marché de la mémoire continue de se détériorer en raison de la demande croissante des entreprises spécialisées en intelligence artificielle. Les immenses centres de données nécessitent toujours plus de modules de mémoire, et les fabricants peinent à augmenter l'offre. Par conséquent, les prix de la RAM et des périphériques de stockage ont explosé, entraînant une hausse des prix des consoles de jeux, des ordinateurs portables et autres appareils électroniques. De plus, Tim Cook a souligné que l'offre de mémoire diminue précisément au moment où la demande reste extrêmement forte. C'est pourquoi les fabricants sont contraints de prendre des mesures peu agréables pour les consommateurs.
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